Врачи пояснили, можно ли заразиться новым штаммом COVID-19 едва выздоровев

Пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, может заразиться новым штаммом вируса сразу после выздоровления. Об этом рассказала врач-инфекционист Светлана Ищенко. По ее словам, причина кроется в постоянной мутации вируса.

"Человек защищен от одного штамма, но может заразиться другим сразу после выздоровления, - цитирует специалиста ТАСС. - Единственное, что заболевание может проходить в облегченной форме, но опасность сохраняется".

Риск повторного заболевания высок у людей с иммунодефицитом, отметил врач-терапевт, пульмонолог, работающий с пациентами в "красной зоне", Алексей Никишенков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что случаи повторного заражения коронавирусом в России единичны и не превышают одного процента. Вакцинация позволит предотвратить появление новых штаммов COVID-19. "Чем меньше вирусом заражаются, тем меньше у него возможность мутировать", - сказала она.