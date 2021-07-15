За сутки в России подтверждено 25 237 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,9% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 5237

2 Московская область 2444

3 Санкт-Петербург 1954

4 Нижегородская область 528

5 Свердловская область 484

6 Красноярский край 468

7 Воронежская область 454

8 Республика Крым 381

9 Иркутская область 376

10 Пермский край 376

11 Омская область 336

12 Хабаровский край 335

13 Брянская область 324

14 Ростовская область 322

15 Забайкальский край 298

16 Республика Коми 284

17 Челябинская область 283

18 Оренбургская область 278

19 Волгоградская область 276

20 Алтайский край 265

21 Самарская область 263

22 Мурманская область 262

23 Тверская область 262

24 Приморский край 255

25 Республика Бурятия 249

26 Ленинградская область 247

27 Тюменская область 245

28 Ставропольский край 236

29 Владимирская область 234

30 Республика Башкортостан 231

31 Калининградская область 230

32 Ульяновская область 229

33 Краснодарский край 229

34 Астраханская область 228

35 Саратовская область 227

36 Архангельская область 225

37 Вологодская область 225

38 Пензенская область 224

39 Липецкая область 217

40 Ярославская область 201

41 Смоленская область 200

42 Республика Дагестан 198

43 Кемеровская область 196

44 Курская область 193

45 Новосибирская область 193

46 Республика Карелия 191

47 Республика Тыва 190

48 Ханты-Мансийский автономный округ 181

49 Республика Хакасия 175

50 Новгородская область 156

51 Тульская область 151

52 Рязанская область 143

53 Удмуртская Республика 140

54 Псковская область 129

55 Костромская область 129

56 Белгородская область 128

57 Калужская область 126

58 Севастополь 119

59 Амурская область 119

60 Республика Калмыкия 117

61 Курганская область 117

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 116

63 Чеченская Республика 107

64 Республика Саха (Якутия) 105

65 Ивановская область 104

66 Кировская область 102

67 Томская область 98

68 Тамбовская область 94

69 Сахалинская область 90

70 Орловская область 87

71 Кабардино-Балкарская Республика 68

72 Республика Чувашия 63

73 Республика Алтай 60

74 Республика Мордовия 59

75 Республика Марий Эл 56

76 Республика Ингушетия 52

77 Республика Северная Осетия-Алания 52

78 Карачаево-Черкесская Республика 51

79 Республика Татарстан 51

80 Камчатский край 48

81 Республика Адыгея 41

82 Еврейская автономная область 31

83 Магаданская область 27

84 Ненецкий автономный округ 10

85 Чукотский автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 882 295 случаев (+ 0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Кировская область 0,21%

2. Орловская область, Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,22%

3. Карачаево-Черкесская Республика 0,24% За последние сутки подтверждена 791 смерть Санкт-Петербург 108

Москва 101

Иркутская область 33

Нижегородская область 26

Краснодарский край 25

Воронежская область 23

Московская область 21

Ростовская область 21

Пермский край 20

Алтайский край 19

Республика Бурятия 18

Пензенская область 17

Самарская область 17

Свердловская область 17

Красноярский край 16

Саратовская область 14

Челябинская область 14

Владимирская область 12

Вологодская область 10

Ленинградская область 10

Ульяновская область 10

Новосибирская область 10

Мурманская область 9

Республика Крым 9

Волгоградская область 9

Чеченская Республика 9

Забайкальский край 9

Брянская область 8

Тульская область 8

Ставропольский край 7

Ханты-Мансийский автономный округ 7

Республика Хакасия 7

Приморский край 7

Липецкая область 6

Тверская область 6

Тюменская область 6

Республика Саха (Якутия) 6

Белгородская область 5

Смоленская область 5

Ярославская область 5

Астраханская область 5

Республика Дагестан 5

Республика Башкортостан 5

Республика Татарстан 5

Удмуртская Республика 5

Кемеровская область 5

Хабаровский край 5

Курская область 4

Рязанская область 4

Республика Карелия 4

Республика Мордовия 4

Республика Чувашия 4

Оренбургская область 4

Ивановская область 3

Костромская область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Республика Коми 3

Архангельская область 3

Республика Адыгея 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Омская область 3

Калужская область 2

Севастополь 2

Курганская область 2

Республика Калмыкия 1

Республика Ингушетия 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 146 069 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 493 человека Москва 7855

Санкт-Петербург 1926

Московская область 1876

Свердловская область 447

Республика Крым 418

Нижегородская область 377

Воронежская область 357

Пермский край 308

Ростовская область 299

Республика Бурятия 280

Хабаровский край 276

Брянская область 252

Владимирская область 238

Забайкальский край 208

Омская область 206

Вологодская область 196

Республика Башкортостан 191

Астраханская область 190

Приморский край 183

Кемеровская область 181

Липецкая область 180

Республика Карелия 178

Саратовская область 177

Самарская область 175

Тюменская область 172

Псковская область 171

Калининградская область 165

Архангельская область 162

Республика Дагестан 159

Курская область 154

Севастополь 138

Челябинская область 138

Ханты-Мансийский автономный округ 136

Оренбургская область 132

Ульяновская область 128

Красноярский край 125

Иркутская область 121

Волгоградская область 118

Белгородская область 111

Рязанская область 104

Ставропольский край 102

Кировская область 102

Республика Коми 101

Новосибирская область 101

Ямало-Ненецкий автономный округ 97

Ярославская область 96

Смоленская область 91

Тверская область 86

Калужская область 85

Тамбовская область 82

Орловская область 81

Ленинградская область 81

Новгородская область 78

Сахалинская область 77

Республика Саха (Якутия) 71

Ивановская область 69

Мурманская область 68

Краснодарский край 65

Республика Чувашия 60

Курганская область 60

Тульская область 55

Амурская область 53

Костромская область 51

Республика Тыва 50

Удмуртская Республика 43

Республика Мордовия 41

Республика Татарстан 41

Республика Алтай 38

Республика Марий Эл 36

Республика Калмыкия 34

Кабардино-Балкарская Республика 24

Республика Адыгея 22

Пензенская область 22

Республика Хакасия 21

Республика Северная Осетия - Алания 14

Чеченская Республика 14

Томская область 14

Камчатский край 12

Республика Ингушетия 11

Алтайский край 11

Ненецкий автономный округ 8

Карачаево-Черкесская Республика 7

Магаданская область 7

Еврейская автономная область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 278 976. Главврач скорой помощи Москвы назвал основные симптомы коронавируса