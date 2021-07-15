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15.07.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 25 237 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,9% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 5237
  • 2 Московская область 2444
  • 3 Санкт-Петербург 1954
  • 4 Нижегородская область 528
  • 5 Свердловская область 484
  • 6 Красноярский край 468
  • 7 Воронежская область 454
  • 8 Республика Крым 381
  • 9 Иркутская область 376
  • 10 Пермский край 376
  • 11 Омская область 336
  • 12 Хабаровский край 335
  • 13 Брянская область 324
  • 14 Ростовская область 322
  • 15 Забайкальский край 298
  • 16 Республика Коми 284
  • 17 Челябинская область 283
  • 18 Оренбургская область 278
  • 19 Волгоградская область 276
  • 20 Алтайский край 265
  • 21 Самарская область 263
  • 22 Мурманская область 262
  • 23 Тверская область 262
  • 24 Приморский край 255
  • 25 Республика Бурятия 249
  • 26 Ленинградская область 247
  • 27 Тюменская область 245
  • 28 Ставропольский край 236
  • 29 Владимирская область 234
  • 30 Республика Башкортостан 231
  • 31 Калининградская область 230
  • 32 Ульяновская область 229
  • 33 Краснодарский край 229
  • 34 Астраханская область 228
  • 35 Саратовская область 227
  • 36 Архангельская область 225
  • 37 Вологодская область 225
  • 38 Пензенская область 224
  • 39 Липецкая область 217
  • 40 Ярославская область 201
  • 41 Смоленская область 200
  • 42 Республика Дагестан 198
  • 43 Кемеровская область 196
  • 44 Курская область 193
  • 45 Новосибирская область 193
  • 46 Республика Карелия 191
  • 47 Республика Тыва 190
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 181
  • 49 Республика Хакасия 175
  • 50 Новгородская область 156
  • 51 Тульская область 151
  • 52 Рязанская область 143
  • 53 Удмуртская Республика 140
  • 54 Псковская область 129
  • 55 Костромская область 129
  • 56 Белгородская область 128
  • 57 Калужская область 126
  • 58 Севастополь 119
  • 59 Амурская область 119
  • 60 Республика Калмыкия 117
  • 61 Курганская область 117
  • 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 116
  • 63 Чеченская Республика 107
  • 64 Республика Саха (Якутия) 105
  • 65 Ивановская область 104
  • 66 Кировская область 102
  • 67 Томская область 98
  • 68 Тамбовская область 94
  • 69 Сахалинская область 90
  • 70 Орловская область 87
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 68
  • 72 Республика Чувашия 63
  • 73 Республика Алтай 60
  • 74 Республика Мордовия 59
  • 75 Республика Марий Эл 56
  • 76 Республика Ингушетия 52
  • 77 Республика Северная Осетия-Алания 52
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 51
  • 79 Республика Татарстан 51
  • 80 Камчатский край 48
  • 81 Республика Адыгея 41
  • 82 Еврейская автономная область 31
  • 83 Магаданская область 27
  • 84 Ненецкий автономный округ 10
  • 85 Чукотский автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 882 295 случаев (+ 0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Кировская область 0,21%
  • 2. Орловская область, Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,22%
  • 3. Карачаево-Черкесская Республика 0,24%
За последние сутки подтверждена 791 смерть
  • Санкт-Петербург 108
  • Москва 101
  • Иркутская область 33
  • Нижегородская область 26
  • Краснодарский край 25
  • Воронежская область 23
  • Московская область 21
  • Ростовская область 21
  • Пермский край 20
  • Алтайский край 19
  • Республика Бурятия 18
  • Пензенская область 17
  • Самарская область 17
  • Свердловская область 17
  • Красноярский край 16
  • Саратовская область 14
  • Челябинская область 14
  • Владимирская область 12
  • Вологодская область 10
  • Ленинградская область 10
  • Ульяновская область 10
  • Новосибирская область 10
  • Мурманская область 9
  • Республика Крым 9
  • Волгоградская область 9
  • Чеченская Республика 9
  • Забайкальский край 9
  • Брянская область 8
  • Тульская область 8
  • Ставропольский край 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 7
  • Республика Хакасия 7
  • Приморский край 7
  • Липецкая область 6
  • Тверская область 6
  • Тюменская область 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Белгородская область 5
  • Смоленская область 5
  • Ярославская область 5
  • Астраханская область 5
  • Республика Дагестан 5
  • Республика Башкортостан 5
  • Республика Татарстан 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Кемеровская область 5
  • Хабаровский край 5
  • Курская область 4
  • Рязанская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Республика Мордовия 4
  • Республика Чувашия 4
  • Оренбургская область 4
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Коми 3
  • Архангельская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Омская область 3
  • Калужская область 2
  • Севастополь 2
  • Курганская область 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 146 069 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 493 человека
  • Москва 7855
  • Санкт-Петербург 1926
  • Московская область 1876
  • Свердловская область 447
  • Республика Крым 418
  • Нижегородская область 377
  • Воронежская область 357
  • Пермский край 308
  • Ростовская область 299
  • Республика Бурятия 280
  • Хабаровский край 276
  • Брянская область 252
  • Владимирская область 238
  • Забайкальский край 208
  • Омская область 206
  • Вологодская область 196
  • Республика Башкортостан 191
  • Астраханская область 190
  • Приморский край 183
  • Кемеровская область 181
  • Липецкая область 180
  • Республика Карелия 178
  • Саратовская область 177
  • Самарская область 175
  • Тюменская область 172
  • Псковская область 171
  • Калининградская область 165
  • Архангельская область 162
  • Республика Дагестан 159
  • Курская область 154
  • Севастополь 138
  • Челябинская область 138
  • Ханты-Мансийский автономный округ 136
  • Оренбургская область 132
  • Ульяновская область 128
  • Красноярский край 125
  • Иркутская область 121
  • Волгоградская область 118
  • Белгородская область 111
  • Рязанская область 104
  • Ставропольский край 102
  • Кировская область 102
  • Республика Коми 101
  • Новосибирская область 101
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 97
  • Ярославская область 96
  • Смоленская область 91
  • Тверская область 86
  • Калужская область 85
  • Тамбовская область 82
  • Орловская область 81
  • Ленинградская область 81
  • Новгородская область 78
  • Сахалинская область 77
  • Республика Саха (Якутия) 71
  • Ивановская область 69
  • Мурманская область 68
  • Краснодарский край 65
  • Республика Чувашия 60
  • Курганская область 60
  • Тульская область 55
  • Амурская область 53
  • Костромская область 51
  • Республика Тыва 50
  • Удмуртская Республика 43
  • Республика Мордовия 41
  • Республика Татарстан 41
  • Республика Алтай 38
  • Республика Марий Эл 36
  • Республика Калмыкия 34
  • Кабардино-Балкарская Республика 24
  • Республика Адыгея 22
  • Пензенская область 22
  • Республика Хакасия 21
  • Республика Северная Осетия - Алания 14
  • Чеченская Республика 14
  • Томская область 14
  • Камчатский край 12
  • Республика Ингушетия 11
  • Алтайский край 11
  • Ненецкий автономный округ 8
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Магаданская область 7
  • Еврейская автономная область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 278 976.

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