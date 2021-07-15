За сутки в России подтверждено 25 237 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,9% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 5237
- 2 Московская область 2444
- 3 Санкт-Петербург 1954
- 4 Нижегородская область 528
- 5 Свердловская область 484
- 6 Красноярский край 468
- 7 Воронежская область 454
- 8 Республика Крым 381
- 9 Иркутская область 376
- 10 Пермский край 376
- 11 Омская область 336
- 12 Хабаровский край 335
- 13 Брянская область 324
- 14 Ростовская область 322
- 15 Забайкальский край 298
- 16 Республика Коми 284
- 17 Челябинская область 283
- 18 Оренбургская область 278
- 19 Волгоградская область 276
- 20 Алтайский край 265
- 21 Самарская область 263
- 22 Мурманская область 262
- 23 Тверская область 262
- 24 Приморский край 255
- 25 Республика Бурятия 249
- 26 Ленинградская область 247
- 27 Тюменская область 245
- 28 Ставропольский край 236
- 29 Владимирская область 234
- 30 Республика Башкортостан 231
- 31 Калининградская область 230
- 32 Ульяновская область 229
- 33 Краснодарский край 229
- 34 Астраханская область 228
- 35 Саратовская область 227
- 36 Архангельская область 225
- 37 Вологодская область 225
- 38 Пензенская область 224
- 39 Липецкая область 217
- 40 Ярославская область 201
- 41 Смоленская область 200
- 42 Республика Дагестан 198
- 43 Кемеровская область 196
- 44 Курская область 193
- 45 Новосибирская область 193
- 46 Республика Карелия 191
- 47 Республика Тыва 190
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 181
- 49 Республика Хакасия 175
- 50 Новгородская область 156
- 51 Тульская область 151
- 52 Рязанская область 143
- 53 Удмуртская Республика 140
- 54 Псковская область 129
- 55 Костромская область 129
- 56 Белгородская область 128
- 57 Калужская область 126
- 58 Севастополь 119
- 59 Амурская область 119
- 60 Республика Калмыкия 117
- 61 Курганская область 117
- 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 116
- 63 Чеченская Республика 107
- 64 Республика Саха (Якутия) 105
- 65 Ивановская область 104
- 66 Кировская область 102
- 67 Томская область 98
- 68 Тамбовская область 94
- 69 Сахалинская область 90
- 70 Орловская область 87
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 68
- 72 Республика Чувашия 63
- 73 Республика Алтай 60
- 74 Республика Мордовия 59
- 75 Республика Марий Эл 56
- 76 Республика Ингушетия 52
- 77 Республика Северная Осетия-Алания 52
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 51
- 79 Республика Татарстан 51
- 80 Камчатский край 48
- 81 Республика Адыгея 41
- 82 Еврейская автономная область 31
- 83 Магаданская область 27
- 84 Ненецкий автономный округ 10
- 85 Чукотский автономный округ 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 882 295 случаев (+ 0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Кировская область 0,21%
- 2. Орловская область, Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,22%
- 3. Карачаево-Черкесская Республика 0,24%
За последние сутки подтверждена 791 смерть
- Санкт-Петербург 108
- Москва 101
- Иркутская область 33
- Нижегородская область 26
- Краснодарский край 25
- Воронежская область 23
- Московская область 21
- Ростовская область 21
- Пермский край 20
- Алтайский край 19
- Республика Бурятия 18
- Пензенская область 17
- Самарская область 17
- Свердловская область 17
- Красноярский край 16
- Саратовская область 14
- Челябинская область 14
- Владимирская область 12
- Вологодская область 10
- Ленинградская область 10
- Ульяновская область 10
- Новосибирская область 10
- Мурманская область 9
- Республика Крым 9
- Волгоградская область 9
- Чеченская Республика 9
- Забайкальский край 9
- Брянская область 8
- Тульская область 8
- Ставропольский край 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Республика Хакасия 7
- Приморский край 7
- Липецкая область 6
- Тверская область 6
- Тюменская область 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Белгородская область 5
- Смоленская область 5
- Ярославская область 5
- Астраханская область 5
- Республика Дагестан 5
- Республика Башкортостан 5
- Республика Татарстан 5
- Удмуртская Республика 5
- Кемеровская область 5
- Хабаровский край 5
- Курская область 4
- Рязанская область 4
- Республика Карелия 4
- Республика Мордовия 4
- Республика Чувашия 4
- Оренбургская область 4
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Коми 3
- Архангельская область 3
- Республика Адыгея 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Омская область 3
- Калужская область 2
- Севастополь 2
- Курганская область 2
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 146 069 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 493 человека
- Москва 7855
- Санкт-Петербург 1926
- Московская область 1876
- Свердловская область 447
- Республика Крым 418
- Нижегородская область 377
- Воронежская область 357
- Пермский край 308
- Ростовская область 299
- Республика Бурятия 280
- Хабаровский край 276
- Брянская область 252
- Владимирская область 238
- Забайкальский край 208
- Омская область 206
- Вологодская область 196
- Республика Башкортостан 191
- Астраханская область 190
- Приморский край 183
- Кемеровская область 181
- Липецкая область 180
- Республика Карелия 178
- Саратовская область 177
- Самарская область 175
- Тюменская область 172
- Псковская область 171
- Калининградская область 165
- Архангельская область 162
- Республика Дагестан 159
- Курская область 154
- Севастополь 138
- Челябинская область 138
- Ханты-Мансийский автономный округ 136
- Оренбургская область 132
- Ульяновская область 128
- Красноярский край 125
- Иркутская область 121
- Волгоградская область 118
- Белгородская область 111
- Рязанская область 104
- Ставропольский край 102
- Кировская область 102
- Республика Коми 101
- Новосибирская область 101
- Ямало-Ненецкий автономный округ 97
- Ярославская область 96
- Смоленская область 91
- Тверская область 86
- Калужская область 85
- Тамбовская область 82
- Орловская область 81
- Ленинградская область 81
- Новгородская область 78
- Сахалинская область 77
- Республика Саха (Якутия) 71
- Ивановская область 69
- Мурманская область 68
- Краснодарский край 65
- Республика Чувашия 60
- Курганская область 60
- Тульская область 55
- Амурская область 53
- Костромская область 51
- Республика Тыва 50
- Удмуртская Республика 43
- Республика Мордовия 41
- Республика Татарстан 41
- Республика Алтай 38
- Республика Марий Эл 36
- Республика Калмыкия 34
- Кабардино-Балкарская Республика 24
- Республика Адыгея 22
- Пензенская область 22
- Республика Хакасия 21
- Республика Северная Осетия - Алания 14
- Чеченская Республика 14
- Томская область 14
- Камчатский край 12
- Республика Ингушетия 11
- Алтайский край 11
- Ненецкий автономный округ 8
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Магаданская область 7
- Еврейская автономная область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 278 976.