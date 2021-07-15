Заменить средство реабилитации станет проще

При замене инвалидной коляски или протеза инвалидам не нужно будет подавать отдельного заявления на проведение медико-технической экспертизы устройства (сейчас в ряде случаев оно требуется).

Достаточно будет заявления на замену средства реабилитации или на компенсацию, если новое было куплено самостоятельно на свои средства. Проект приказа Минтруда об этом проходит обсуждение на regulation.gov.ru.

"Документ убирает один из бюрократических барьеров, - считает председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. По его словам, сейчас для того, чтобы заменить средство реабилитации, человек вынужден писать два заявления в Фонд социального страхования: одно - с просьбой о замене изделия, а второе - с просьбой о проведении медико-технической экспертизы, на основании которой делается вывод о необходимости его замены. "Теперь второго заявления не потребуется, а Фонд социального страхования сам будет принимать решение о необходимости проведения медико-технической экспертизы", - пояснил он.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что заявление на предоставление средства реабилитации, включая ремонт и замену, а также на компенсацию расходов за него, если оно было куплено инвалидом самостоятельно, теперь можно будет подать удаленно на портале госуслуг.

"В режиме онлайн можно будет получить, заменить или отремонтировать техническое средство, получить услуги по сурдопереводу и тифлосурдопереводу, получить собаку - проводника и компенсацию расходов на ее содержание, а также компенсировать ранее понесенные расходы на приобретении средств реабилитации и услуг", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что это станет возможным после утверждения соответствующих изменений Правительством.