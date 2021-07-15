Запад США и Канада готовятся к новой волне аномальной жары

Четвертая волна жары за пять последних недель должна обрушиться на запад Соединенных Штатов и Канады в эти выходные, усугубив лесные пожары, которые уже опустошают территорию, превышающую по размерам американский штат Род-Айленд.

В то время, как запад готовится к новой сильной жаре, почти 70 активных лесных пожаров набирают силу в двенадцати, в основном, западных штатах Америки, уточняет Guardian. По данным Национального межведомственного пожарного центра, общая площадь возгорания на Западе США составляет уже 4047 квадратных километров. Самым большим из них на сегодняшний день по-прежнему является пожар Бутлега в южно-центральном Орегоне, который горит уже девять дней и опустошил территорию, превышающую по размерам Нью-Йорк, без каких-либо признаков того, что он утихнет. Тепловое истощение, апокалиптические сцены - так пишут о мощном масштабном пожар западные СМИ.

В своей статье в Washington Post метеоролог Мэтью Капуччи заявил, что следующая волна сильной жары, которая, как ожидается, начнется в субботу и достигнет критического пика к понедельнику, ударит по району Скалистых гор в США и выше в Канаде, в результате чего температура поднимется на 16,7 градусов C выше средней для этого времени года, превысив сорокаградусные отметки. "Помимо высоких температур, знойная воздушная масса вызовет дополнительный рост лесных пожаров и возгораний на западе, где уже бушуют десятки пожаров", - предсказал Капуччи.

Спутниковые изображения, размещенные в Twitter Национальной метеорологической службой, показали, что над огнем Бутлега образовались четыре гигантских облака, причем самое южное из них начало объединяться в экстремальные огненные облака, известные в научной среде как "пирокумулонимбус". Такие облака, возникающие при повышении температуры от огня, могут вызывать град, молнии и торнадо, которые сами по себе чрезвычайно опасны на земле. Кроме того, такое облако содержит огромные количества дыма и эмиссий горящей биомассы, выбрасываемые в нижние слои стратосферы.

Запад США, отмечают ученые, стал теплее и суше в последние десятилетия в результате климатического кризиса, усилившего пожары и усложнившего задачу борьбы с ними. Около 60 процентов западных территорий США в настоящее время страдают от исключительной или сильной засухи - это самый высокий показатель с тех пор, как Национальная метеорологическая служба начала отслеживать это явление 20 лет назад. Температуры также достигли исторического уровня: Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило 585 рекордов в различных районах страны за последние 30 дней.

На прошлой неделе Бюро мелиорации США сообщило, что озеро Мид, крупнейший искусственный водоем в Северной Америке, упало до 327 метров над уровнем моря, что является самым низким показателем с момента его заполнения в 1937 году после строительства плотины Гувера. Снижение уровня воды является результатом почти непрерывной засухи в течение последних двух десятилетий в сочетании с повышенным спросом на воду на юго-западе Соединенных Штатов. Засуха оставила белое "кольцо ванны" из минеральных отложений, оставленных более высоким уровнем воды на скалах вокруг озера.