Новости

Росстат зафиксировал подорожание дизельного топлива на 11 копеек 21:49
Запад США и Канада готовятся к новой волне аномальной жары 21:45
Представители президентов РФ и США обсудили проблемы изменения климата 21:40
18-летний подросток полетит в космос с Джеффом Безосом 21:23
Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке 20:42
Мужчина напал с ножом на пассажирский автобус в Красноярском крае 20:39
ФСБ опубликовало видео задержания в Москве несостоявшегося террориста 20:33
В ОАЭ научились вызывать дождь с помощью электричества 20:31
В Петербурге перевернулись восемь учебных парусников с детьми 20:14
Ольга Любимова: Петр Мамонов был бескомпромиссно предан творчеству 19:59
Эксперты: Засуха в РФ может угрожать кукурузе, подсолнечнику и зерну 19:55
Сильный ливень с ураганом обрушились на Саратов 19:51
Погибший хоккеист НХЛ спас перед смертью беременную жену одноклубника 19:33
Иммунолог Жемчугов оценил необходимость локдауна в России 19:28
Сака выступил с заявлением после незабитого пенальти в финале Евро-2020 19:22
Митрополит Иларион предложил создать "единый фронт" защиты христиан в мире 19:08
Фото: звезда Spice Girls Эмма Бантон впервые вышла замуж 19:04
Стало известно место похорон Петра Мамонова 18:47
Актриса Рене Денёв, мать Катрин Денёв умерла на 110-м году жизни 18:30
В ВОЗ дали рекомендации по международным поездкам 18:23
Минюст включил в реестр иностранных агентов восемь журналистов 18:23
Историку Соколову вновь отказали в иске к избитой им девушке 18:12
В Подмосковье упавшее из-за непогоды дерево травмировало подростка 18:08
Ученые определили "срок жизни" антител после легкой формы COVID-19 18:05
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО "Проект Медиа" 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
15.07.2021 21:45
Рубрика: В мире

Запад США и Канада готовятся к новой волне аномальной жары

Текст: Максим Макарычев
Четвертая волна жары за пять последних недель должна обрушиться на запад Соединенных Штатов и Канады в эти выходные, усугубив лесные пожары, которые уже опустошают территорию, превышающую по размерам американский штат Род-Айленд.
Фото: AP Photo/Noah Berger Фото: AP Photo/Noah Berger
Фото: AP Photo/Noah Berger

В то время, как запад готовится к новой сильной жаре, почти 70 активных лесных пожаров набирают силу в двенадцати, в основном, западных штатах Америки, уточняет Guardian. По данным Национального межведомственного пожарного центра, общая площадь возгорания на Западе США составляет уже 4047 квадратных километров. Самым большим из них на сегодняшний день по-прежнему является пожар Бутлега в южно-центральном Орегоне, который горит уже девять дней и опустошил территорию, превышающую по размерам Нью-Йорк, без каких-либо признаков того, что он утихнет. Тепловое истощение, апокалиптические сцены - так пишут о мощном масштабном пожар западные СМИ.

Фото: AP Photo/Michael Probst
Ученые: Аномальная жара станет обычным явлением

В своей статье в Washington Post метеоролог Мэтью Капуччи заявил, что следующая волна сильной жары, которая, как ожидается, начнется в субботу и достигнет критического пика к понедельнику, ударит по району Скалистых гор в США и выше в Канаде, в результате чего температура поднимется на 16,7 градусов C выше средней для этого времени года, превысив сорокаградусные отметки. "Помимо высоких температур, знойная воздушная масса вызовет дополнительный рост лесных пожаров и возгораний на западе, где уже бушуют десятки пожаров", - предсказал Капуччи.

Спутниковые изображения, размещенные в Twitter Национальной метеорологической службой, показали, что над огнем Бутлега образовались четыре гигантских облака, причем самое южное из них начало объединяться в экстремальные огненные облака, известные в научной среде как "пирокумулонимбус". Такие облака, возникающие при повышении температуры от огня, могут вызывать град, молнии и торнадо, которые сами по себе чрезвычайно опасны на земле. Кроме того, такое облако содержит огромные количества дыма и эмиссий горящей биомассы, выбрасываемые в нижние слои стратосферы.

Запад США, отмечают ученые, стал теплее и суше в последние десятилетия в результате климатического кризиса, усилившего пожары и усложнившего задачу борьбы с ними. Около 60 процентов западных территорий США в настоящее время страдают от исключительной или сильной засухи - это самый высокий показатель с тех пор, как Национальная метеорологическая служба начала отслеживать это явление 20 лет назад. Температуры также достигли исторического уровня: Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило 585 рекордов в различных районах страны за последние 30 дней.

Жертвами аномальной жары в Канаде могли стать не менее 500 человек

На прошлой неделе Бюро мелиорации США сообщило, что озеро Мид, крупнейший искусственный водоем в Северной Америке, упало до 327 метров над уровнем моря, что является самым низким показателем с момента его заполнения в 1937 году после строительства плотины Гувера. Снижение уровня воды является результатом почти непрерывной засухи в течение последних двух десятилетий в сочетании с повышенным спросом на воду на юго-западе Соединенных Штатов. Засуха оставила белое "кольцо ванны" из минеральных отложений, оставленных более высоким уровнем воды на скалах вокруг озера.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Канада Климат на Земле

Главное сегодня

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО "Проект Медиа"
Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня
СМИ: Число жертв наводнения на западе Германии выросло до 58
РФС определится с новым главным тренером сборной до 23 июля
Правнук Тютчева, биолог Иван Пигарев умер после ДТП с самокатом
Немецкая авиакомпания ввела "гендерно-нейтральные" приветствия на борту
Может ли белорус в России получить справку для заключения брака