"Железный купол" по ошибке атаковал израильский F-15

В ЦАХАЛ расследуют инцидент с ракетой "Железного купола", чуть не сбившей по ошибке израильский самолет F-15. Произошло это в мае, но официальный комментарий ВВС появился только сейчас.

Ракета-перехватчик была выпущена по палестинской ракете, сообщает The Times of Israel, но случайно нацелилась на истребитель F-15, пролетавший в этом секторе. За несколько минут до попадания в самолет операторы "Железного купола" взорвали ракету. В репортаже одного из телеканалов говорилось, что отсутствие пострадавших в результате этого инцидента - это настоящее чудо.

Есть и вторая версия событий, излагаемая другим местным телеканалом: целью для противоракеты изначально был F-15, так как его по-ошибке приняли за палестинскую ракету.

Факт инцидента израильские ВВС признали. Уже ведется расследование, по результатам которого военные намерены извлечь уроки и усовершенствовать систему обороны.

Это не первый официально признанный инцидент с "Железным куполом". Ранее система сбила израильский разведывательный беспилотник Skylark.