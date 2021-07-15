Знаменитые ЗСУ-23-4 "Шилка" обретают новую жизнь во Вьетнаме

Самоходные зенитные установки ЗСУ-23-4 продолжают оставаться на вооружении более двадцати армий мира. В некоторых из них освоен капитальный ремонт данной боевой машины. Например, этим занимается военная промышленность Вьетнама.

"They still have years in them"



ZSU-23-4 of Vietnam People Air Force undergoing overhaul. Entered service in the last stage of the Vietnam War, the Soviet self-propelled anti-aircraft gun maintains a low profile.



There is an upgrade package for it. pic.twitter.com/wb6mJnW2zp — Lee Ann Quann (@AnnQuann) July 12, 2021

Специалисты восстанавливают ходовую часть, двигатель, трансмиссию, приборный комплекс с радиолокационной станцией, бортовую электронику и средства связи.

Не остается без внимания и оружие - четыре скорострельные 23-мм пушки 2А7, которым также возвращают работоспособность. После таких работ гусеничные самоходки смогут еще не один год прослужить в войсках, хотя некоторых из них были поставлены из Советского Союза еще в 70-е годы и успели повоевать на заключительном этапе войны, закончившейся объединением страны.

Также во Вьетнаме разработан вариант модернизации "Шилки". Впервые об этом проекте заговорили около двух лет назад, а осенью минувшего года был впервые продемонстрирован готовый образец.

Внешне от изначальной версии он отличается дополнительным вооружением, состоящим из размещенных в защищенных контейнерах четырех малогабаритных зенитных ракет.

Также видно, что антенна радиолокационной станции заменена на многоканальный модуль с телевизионными, тепловизионными каналами и лазерным дальномером.

Такое конструкторское решение существенно повышает эффективность применения оружия в любое время суток, в то же время саму установку противнику гораздо труднее обнаружить. Ожидается, что такие доработанные ЗСУ-23-4 в ближайшее время начнут поступать в войска.