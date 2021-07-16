Акцент в лечении онкозаболеваний сместился на амбулаторное ведение пациентов - академик Румянцев

Новости

120 питерских студентов проходят военные сборы в Академии МТО 19:41
В Минсельхозе рассказали, зачем нужно замораживать цены на удобрения 19:33
Авиакомпания заплатит пострадавшим пассажирам Ан-28 по 100 тысяч 19:33
Вильфанд пообещал москвичам "пятнистые грозы" и похолодание 19:20
Путин поручил кабмину доложить о программе медицинской реабилитации 19:07
Володин: США не смогут навязать свою волю России и КНР 18:53
Граждане Беларуси получили возможность проезда в Калининградскую область 18:40
Пассажиров самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку, в аэропорту ждут психологи 18:38
Глава Минфина назвал главные задачи на ближайшие три года 18:35
В комитете Совфеда поддержали проект по контролю за бесплатной юрпомощью 18:26
В "Черной вдове" должен был появиться Тони Старк 18:22
Сценарист "Черной вдовы" извинился за сцену после титров 18:07
У осужденного за взятки экс-мэра Оренбурга конфисковали квартиру 18:00
Прогнозы не сбылись: Петербург останется во власти аномальной жары 17:58
Вирусолог назвал причину отсутствия антител после вакцинации от COVID-19 17:54
Найден актер на роль Аберфорта Дамблдора в приквеле "Гарри Поттера" 17:41
Роспотребнадзор: Большинство предприятий Москвы выполнили требования по вакцинации 17:38
Путин пригласил представителей экономик АТЭС во Владивосток 17:16
Сайт российской правозащитной организации заблокирован Роскомнадзором 17:16
Локи появится в фильме "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" 17:13
Посольство РФ: Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет 17:10
Александра Стефановича похоронили в Москве 17:05
Овечкин не исключил возвращение в "Динамо" в новом сезоне 16:56
Путин призвал партнеров по АТЭС устранить барьеры для поставок вакцин 16:50
В Японии пропал прибывший для участия в Олимпиаде штангист из Уганды 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 18:40
Рубрика: Общество

Акцент в лечении онкозаболеваний сместился на амбулаторное ведение пациентов - академик Румянцев

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Ольга Макарова Фото: Ольга Макарова
Фото: Ольга Макарова

Реализации федеральной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" позволила эффективно лечить рак в России не только в стационарах, но и на дому и во время приемов у специалистов. Об этом главный детский онколог-гематолог, президент центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

Фото: Ольга Крылова
Академик Румянцев: Расширение программы неонатального скрининга выведет педиатрию на новый уровень

"Основные средства федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями направлены на амбулаторное ведение пациентов. Благодаря этому 600 тысяч человек, у которых выявляется рак в России, могут в полном объеме получать бесплатное лекарственное лечение на дому", - сообщил главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ.

Кроме того, Румянцев подчеркнул, что для успешного амбулаторного лечения онкобольных важно в разы повысить эффективность социальной службы. По его словам, на дому врач не может на постоянной основе наблюдать за пациентом, поэтому больным требуется социальное сопровождение.

Как сообщалось, ежегодно в России рак диагностируют более чем 600 тысяч пациентов, 4,5 тысяч из них - дети. Онкология - вторая по распространенности причина смертности в России.

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" стартовал в 2019 году. До 2024 года планируется потратить на него около 1 трлн рублей - это 63% средств национального проекта "Здравоохранение". Средства направляются на профилактику, раннее выявление, диагностику и лечение, включая реабилитацию, паллиативную медицинскую помощь.

Согласно проекту, смертность россиян от новообразований, в том числе злокачественных, должна снизиться. К 2024 году будут организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах. Также появятся 18 референс-центров, которые будут помогать ставить и проверять диагнозы с помощью самых современных методов.

Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" проходит в июле в Москве. Организован министерством здравоохранения РФ и общественной организацией "Лига здоровья нации". Главная тема форума - "укрепление общественного здоровья - сфера взаимной ответственности государства и граждан".

Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах
Экс-губернатору Кировской области Белых предъявлено новое обвинение
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов
Песков назвал взаимность условием признания иностранных вакцин в России
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19