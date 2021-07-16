Акцент в лечении онкозаболеваний сместился на амбулаторное ведение пациентов - академик Румянцев

Реализации федеральной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" позволила эффективно лечить рак в России не только в стационарах, но и на дому и во время приемов у специалистов. Об этом главный детский онколог-гематолог, президент центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

"Основные средства федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями направлены на амбулаторное ведение пациентов. Благодаря этому 600 тысяч человек, у которых выявляется рак в России, могут в полном объеме получать бесплатное лекарственное лечение на дому", - сообщил главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ.

Кроме того, Румянцев подчеркнул, что для успешного амбулаторного лечения онкобольных важно в разы повысить эффективность социальной службы. По его словам, на дому врач не может на постоянной основе наблюдать за пациентом, поэтому больным требуется социальное сопровождение.

Как сообщалось, ежегодно в России рак диагностируют более чем 600 тысяч пациентов, 4,5 тысяч из них - дети. Онкология - вторая по распространенности причина смертности в России.

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" стартовал в 2019 году. До 2024 года планируется потратить на него около 1 трлн рублей - это 63% средств национального проекта "Здравоохранение". Средства направляются на профилактику, раннее выявление, диагностику и лечение, включая реабилитацию, паллиативную медицинскую помощь.

Согласно проекту, смертность россиян от новообразований, в том числе злокачественных, должна снизиться. К 2024 году будут организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах. Также появятся 18 референс-центров, которые будут помогать ставить и проверять диагнозы с помощью самых современных методов.

Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" проходит в июле в Москве. Организован министерством здравоохранения РФ и общественной организацией "Лига здоровья нации". Главная тема форума - "укрепление общественного здоровья - сфера взаимной ответственности государства и граждан".