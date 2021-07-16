ЦИК заверил списки Партии Роста и "Зеленой альтернативы"

Центризбирком на заседании в пятницу заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от двух политических сил - Партии Роста и "Зеленой Альтернативы".

По сравнению со списками, утвержденными на съезде, количество выдвиженцев от Партии Роста уменьшилось на 14 человек - они не представили в ЦИК часть обязательных сведений. В итоге комиссия заверила федеральный список объединения из 290 человек и список одномандатников по 101 округу.

"Зеленая альтернатива" сама отозвала четверых кандидатов по федеральному округу и одного одномандатника. Теперь она может подавать на регистрацию партийный список из 216 человек и документы на 32 кандидатов в одномандатных округах.

Таким образом, Центризбирком уже заверил списки 11 из 15 партий, заявивших об участии в думских выборах. В выходные комиссия намерена завершить этот этап работы, рассмотрев вопрос о заверении списков "Яблока", Российского общенародного союза, Партии пенсионеров и "Зеленых". Всем им были направлены извещения о выявленных в документах недочетах.