Эйфелева башня вновь откроется для посетителей с 16 июля

Эйфелева башня после восьми месяцев простоя с 16 июля вновь станет доступна для посетителей. Одна из главных достопримечательностей Парижа была закрыта в конце октября прошлого года из-за эпидемии коронавируса.

Все гости старше 11 лет должны использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Эйфелевой башни. Согласно действующему санитарному протоколу, численность посетителей будет ограничена на 50 процентов.

Отмечается также, что с 21 июля посетителям старше 18 лет будет необходим санитарный пропуск, предполагающий либо прохождение вакцинации от коронавируса, либо свежий отрицательный тест. Башня будет открыта для посещения ежедневно.

По данным СМИ Франции, из-за закрытия монумента в 2020 году потери выручки составили 52 миллиона евро, в 2021 году эта цифра может достигнуть 70 миллионов евро.