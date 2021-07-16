"Яндекс" представил технологию перевода любого видео в интернете

"Яндекс" показал прототип машинного голосового перевода видео. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, который поступил в редакцию "РГ".

Технология объединяет в себе машинный перевод, технологии биометрии, распознавания и синтеза речи. Благодаря ей пользователи смогут посмотреть любой ролик на английском языке с переводом на русский.

Пока технология работает только с "Яндекс.Браузером". Как сообщает компания, технологию уже опробовали на видеозаписях на разные темы. Среди них есть видео про изменение климата, машинное обучение, историю Плутона и другие не менее интересные вещи.

По словам руководителя обработки естественного языка в "Яндексе" Дэвида Талбота, в интернете очень много полезного контента, который недоступен людям из-за языкового барьера. "Это большая задача, которую пока никто не решил. Мы тоже в начале пути, у нас уже есть прототип и понимание, куда двигаться дальше", - отметил он.

Сейчас технология работает следующим образом: она определяет пол говорящего и старается подобрать соответствующий голос. Для того чтобы голос совпадал с картинкой, переводчик делает паузы, замедляет и ускоряет речь.

Похожая технология есть у Microsoft: Skype может переводить беседы на 11 языках, включая английский, испанский, французский, немецкий, китайский (мандаринский), итальянский, португальский (Бразилия), арабский и русский. Но переводчик Microsoft пока не способен различать мужские и женские голоса и подбирать соответствующий "машинный" голос.