Продолжаем начатый в январском номере цикл публикаций, связанных с историей и людьми легендарной Императорской Публичной библиотеки.

В девятнадцатом веке наблюдался повышенный интерес к истокам православия1. Поиски свидетельств зарождения христианства в России и Южной Европе, в Египте и Палестине вели исследователей в византийский Константинополь - Царьград и на гору Афон2, Святую Гору, где после взятия Константинополя турками-османами3 нашли убежище христианские православные реликвии.

Свято-Пантелеимонов монастырь на горе Афон. Вторая половина XIX в.

С Афона и удалось привезти в 1857 г. коллекцию древностей и фотографий, которые по сей день служат важнейшими источниками христианской археологии. Это сделал Петр Иванович Севастьянов (1811-1867) - юрист, путешественник и коллекционер. Его публичная лекция в Париже4 и первые российские фотографические выставки в Москве5 и Санкт-Петербурге6 вызвали широкий резонанс и сделали археолога-любителя знаменитым7.

Литография из "Русского художественного листка" (1859. N 6).

Увлечение, ставшее делом жизни

Его первой профессий стала юриспруденция - по протекции Михаила Михайловича Сперанского. Царедворец и реформатор-юрист, попав в немилость, служил пензенским губернатором8 и поддерживал не только должностные, но и личные добрые отношения с отцом Петра Севастьянова - городским головой Краснослободска9.

Получив юридическое образование в Московском университете10, П. И. Севастьянов успешно продвигался по службе в министерствах и ведомствах11, неоднократно бывал за границей и ездил по России. В многочисленных командировках и путешествиях Севастьянов помимо прочего накапливал сведения об истории христианской культуры. Этому увлечению он и посвятил себя целиком после выхода в отставку в чине действительного статского советника (соответствует званию генерал-майора)12.

Петр Иванович стал членом различных обществ и учреждений13 (в том числе "Почетным членом14 Императорской Публичной библиотеки15"). И определен приказом по Министерству народного просвещения на службу в Археографическую комиссию16. На археологические работы были отпущены средства императорской семьи и Синода17.

Зографское Евангелие. Первый лист Евангелия от Иоанна.

Фотокопии, сохранившие тайну

Экспедиции на Афоне под руководством Севастьянова проводились несколько раз18. В результате появились карты полуострова, фотографическая фиксация афонских памятников и других древностей. Интересно, что Севастьянов в афонском скиту основал первую профессиональную фотостудию19. Из нее вышло большинство фотографий Святой Горы, которые привозились домой паломниками и продавались по всему миру. Некоторые детали монастырского фотоателье сохранились до сих пор20.

Обложка переплета Зографского Евангелия.

Высокую оценку заслужила сама идея фотокопирования рукописей и икон21. Использованию фотографии в сохранении и изучении древнего наследия способствовала дружба Севастьянова с одним из родоначальников русской фотографии Сергеем Левицким22 и уроки фотодела у известного мастера Жозефа Беллока23 в Париже. Историк и архивист Шевырев обратил внимание на "особую" пользу фотографии, которая "охраняет ... сокровища и успокаивает эгоизм искателей всего редкого... Отныне не надо вырывать листы и безобразить рукопись"24.

В Россию Петр Севастьянов доставил многие сотни и тысячи ценнейших документов, их копий, а также икон и крестов, литья и эмалей, архиерейского облачения. Первоначально он планировал передать документы в Императорскую Публичную библиотеку25 (ныне - Российская национальная библиотека). А для коллекции икон и предметов церковной старины в столице собирались учредить "Византийский музей"26. Собранные Севастьяновым 28 томов описания сохранившихся памятников - целая энциклопедия! - называли "ключом" христианской археологии и иконографии27.

Зографское Евангелие. Посвящение императору Александру II.

Пророков нет в Отечестве своем

Увы, работа подвижника была подвергнута необоснованной критике некоторых научных "собратьев"28. Часть личной коллекции Петра Ивановича изъяли по распоряжению великокняжеских кураторов. А когда его не стало (ослабленное экспедициями здоровье способствовало преждевременной смерти), великолепное собрание было рассыпано по разным архивам, библиотекам и музеям29. "Византийский музей" так и не был создан. Энциклопедия христианской археологии осталась неизданной. Более того, следы рукописного "ключа" к византийским истокам христианства затерялись30...

Зал Святейшего Синода, где размещались снимки Севастьянова. Литография из "Русского художественного листка" (1859. N 8).

И все-таки сегодня бесспорно: Петр Иванович Севастьянов обогатил историческую науку, архивное и музейное дело новыми знаниями с щедрым "энциклопедическим размахом", с "опорой на исконные традиции" и "жаждой широчайшего просветительства"31.

1. Этот интерес не ослабевает и в наше время. См., например: Козлова Ю.Б. Проблемы влияния православия на духовно-нравственные процессы в российском обществе: автореф. дис. ... канд. социол. наук. Уфа, 2000. 25 с.; Рыжов Ю. В. Новая религиозность в современной культуре: автореф. дис. ... д-ра культурологии. М., 2007. 39 с.; Кочеров С.Н. Русская идея как социокультурный феномен: концептуальный, историософский и аксиологический анализ: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Н. Новгород, 2007. 36 с.; Свистухина А.С. Православие как фактор современных российских трансформаций: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Ставрополь, 2009. 24 с.; и др.

2. Крупнейшее в мире самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей, Афон превратился в исключительно монашеское обиталище после Трулльского Собора (Константинополь, 691-692 гг.), на котором были приняты основные нормы внутреннего церковного права. Считается, что первые русские иноки прибыли на Афон в конце X - начале XI в., т. е. ровно тысячу лет назад. После падения Константинополя в монастырях Афона сосредоточились древнегреческие святыни, вывезенные беженцами из захваченного турками-османами города. Как отмечают специалисты, "важнейшие сокровища православия нашли себе надежное убежище всего более на Афоне" (Бессонов П.А. Петр Иванович Севастьянов // Соврем. летопись. 1868. N 14. С. 7). В XVII-XVIII вв. Афон стал местом греческого просвещения, учености и книгоиздательства. Сюда же стекались и ценные древности славянских государств, Болгарского, Сербского, Валахо-Болгарского (Румынского) и пр.

3. Столица Византийской империи Константинополь (древнерусское название - Царьград) была после недолгой осады захвачена османской армией султана Мехмеда II 29 мая 1453 г. Падение Константинополя ("второго Рима") означало окончательное уничтожение Восточной Римской, или Византийской империи. Это событие породило концепцию преемственности - "Третьего Рима", под которым часто и не без оснований подразумевали Москву (Острогорский Г.А. История Византийского государства. М., 2011. С. 677-682).

4. 5 февраля 1858 г. Севастьянов в собрании Парижской академии надписей и словесности читал свою "записку" об использовании "искусства фотографии" применительно к большим массивам рукописей, которая впоследствии была опубликована (Севастьянов П.И. О светописи в отношении к археологии // Изв. Имп. археол. о-ва. 1858. Т. 1, вып. 5. Стб. 257-261).

5. Большой популярностью пользовалась организованная в январе 1859 г. выставка в залах Минералогического кабинета Московского университета, которую посетили "толпы нахлынувшего народа" (Бессонов П.А. Указ. соч. С. 7).

6. Выставка материалов П.И. Севастьянова состоялась в феврале 1859 г. в Санкт-Петербурге в Святейшем Синоде, ее удостоили посещением император Александр II и императрица Мария Александровна, что еще больше способствовало ее популярности, а собиратель был награжден орденом Владимира 3-й степени (Русский художественный листок В.Ф. Тимма. 1859. N 8). Еще более масштабная выставка состоялась в 1861 г. в Эрмитаже, а затем в Императорской Академии художеств (Пятницкий Ю. "Отечества и дым нам сладок и приятен" // Наше наследие. 2014. N 111. URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/11115.php) (дата обращения: 24.03.2021).

7. Буслаев Ф.И. О заслугах покойного П.И. Севастьянова // Вестн. О-ва древнерус. искусства. М., 1874. Вып. 4/5, разд. 5. С. 40.

8. Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839) возглавлял реформаторскую деятельность по переустройству государства в начальный период царствования императора Александра I. Либерализм Сперанского, вызывавший недовольство придворных кругов, и интриги недоброжелателей привели к его отставке с поста Государственного секретаря, который он занимал в 1810-1812 гг. В марте 1812 г. его выслали из столицы. Отбывал ссылку в Нижнем Новгороде, Перми, своем имении Великополье в Новгородской губернии. Указом императора в августе 1816 г. был возвращен на государственную службу и назначен пензенским гражданским губернатором. Оставался в этой должности до марта 1819 г., когда получил назначение генерал-губернатором Сибири (Луковская Д.И., Гречишкин С.С., Морозов В.И. Михаил Михайлович Сперанский (материалы к научной биографии). М., 2001. С. 55-56).

9. Иван Михайлович Севастьянов (1777-1850) - один из крупнейших купцов Краснослободска, потомственный почетный гражданин (1833 г.) был в числе самых богатых винных откупщиков России. Умный и начитанный предприниматель занимался благотворительной деятельностью, пожертвовал почти все свое состояние на восстановление Краснослободска после опустошительного пожара 1817 г. Благородное стремление к благотворительности он сумел передать и своему сыну (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Севастьянов,_Иван_Михайлович (дата обращения: 13.06.2021)).

10. П.И. Севастьянов окончил Московский университет с отличием в 1829 г., получив степень кандидата нравственно-политических наук (Русский биографический словарь. СПб., 1904. Т. 18. С. 269).

11. В 1831-1851 гг. он служил в Петербурге казенных и уголовных дел стряпчим, товарищем губернского прокурора в Министерстве юстиции, в Военном министерстве, в городской общей думе и в депутатском собрании.

12. Севастьянов вышел в отставку в 1851 г., получив солидное наследство (Родился русский археолог, юрист, основатель первого музейного собрания христианских древностей Петр Иванович Севастьянов // Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина: сайт. День в истории. URL: https://www.prlib.ru/history/619463 (дата обращения: 17.03.2021).

13. Севастьянов был действительным и почетным членом Московского публичного и Румянцевского музеев, Русского и Московского археологических обществ, Русского географического общества, Академии художеств, Общества древнерусского искусства при Московском публичном музее.

14. Звания почетного члена и почетного корреспондента Императорской Публичной библиотеки (ИПБ) были введены на основе утвержденных 20 февраля 1850 г. императором Николаем I "Дополнительных положений о Имп. Публичной библиотеке и Румянцевском Музеуме". Получившим эти звания лицам не полагалось вознаграждения, они не пользовались правами государственной службы, не обязывались посвящать свои досуги и знания работе в Библиотеке. Их избрание происходило из числа "лиц, приобретших себе известность любовью к просвещению и Библиотеке" (ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1850. Ед. хр. 9. Л. 16 в). Почетные члены утверждались по представлению директора ИПБ министром Императорского двора и получали дипломы, в которых указывалось, что "избрание... не налагает никаких обязанностей, кроме тех, которые внушены... будут собственным сочувствием к этому памятнику народной славы" (Там же. 1858. Ед. хр. 23. Л. 8 об.). Присвоенное звание они могли употреблять в подписях и вывесках.

15. П.И. Севастьянов, "известный наш путешественник на Афон и фотограф", был избран почетным членом в 1859 г. (Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1859 год. СПб., 1860. С. 4).

16. В 1859 г. П.И. Севастьянов был зачислен в находившуюся в ведении Министерства народного просвещения Археографическую комиссию. В обязанности комиссии входило выявление и издание источников по отечественной истории, написанных на русском и иностранных языках, с древнейших времен до конца XVII в. Оставался на государственной службе до 1864 г.

17. В целом "на содержание экспедиции в течение года" с мая 1859 г. по сентябрь 1860 г. было выделено 16 000 р. серебром (Севастьянов П.И. Археологическая экспедиция на Афон // Соврем. летопись. 1861. N 1. С. 31).

18. Поездки и экспедиции для разыскания византийских священных памятников под руководством Севастьянова проводились в 1851, 1852, 1857, 1858 и 1859-1860 гг. (Флоринский Т. Афонские акты и фотографические снимки с них в собрании П.И. Севастьянова: библиографическое разыскание. СПб., 1880. С. 16). "Неутомимость, трудолюбие и сила воли П.И. Севастьянова во время занятий экспедиции были поразительны", - отмечал филолог-славист Т.Д. Флоринский (Там же. С. 16-17). Яркое описание жизни экспедиций на Афоне дал и архимандрит Антонин (А.И. Капустин) (Заметки поклонника Святой Горы. Киев, 1864. С. 135-137).

19. П.И. Севастьянов обустроил фотолабораторию в русском скиту обители Святого Андрея Первозванного, расположенной в самом центре Святой Горы, близ афонской столицы Кареи. В ней фотомастерству могли обучаться афонские монахи (Соломина О. Дань памяти Петру Севастьянову - собирателю христианских древностей. URL: https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/vistavki/20126970 (дата обращения: 13.06.2021)). После окончания экспедиции археолог передал фотографическую аппаратуру святогорским инокам, способствовав популяризации фотографии в этих местах. На протяжении XIX в. в афонских фотографических мастерских создавались студийные портреты, запечатлевались виды монастырей, храмов и скитов, производились съемки церковных служб и официальных визитов (Застывшая история Святой Горы: фотомастерская русского монастыря на Афоне в XIX-XX вв. //Русь и Афон. Наследие Святой Горы: православ. портал о монашеском наследии Афона. URL: https://afonit.info/biblioteka/nasledie-russkogo-monastyrya/zastyvshaya-istoriya-svyatoj-gory-fotomasterskaya-russkogo-monastyrya-na-afone-v-xix-xx-vv (дата обращения: 13.06.2021)).

20. Афонские монахи обнаружили местонахождение фотолаборатории на рубеже XX-XXI в. (Соломина О. Указ. соч.).

21. Снимки с икон и других древностей св. Горы Афонской из собрания П.И. Севастьянова. СПб., 1859. С. 19-20; Срезневский И.И. Записка о фотографических снимках П.И. Севастьянова // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности. СПб., 1858. Т. 7, вып. 1/5. С. 367-370.

22. Сергей Львович Левицкий (1819-1898) - русский придворный фотограф, двоюродный брат А.И. Герцена. В 1849 г. он открыл "Дагерротипное заведение Сергея Левицкого" в Петербурге на Невском проспекте, д. 28, где впоследствии был построен дом компании "Зингер" (сегодняшний "Дом книги").

23. Жозеф Огюст Беллок (1800-1868) - французский фотограф. Один из первых начал пропагандировать фотографию в широких кругах, давая уроки и написав практические советы по фотографическому процессу. Кроме дагерротипов он широко применял коллодиумную пленку, экспериментировал с различными проявителями и фиксаторами (Пятницкий Ю. Указ. соч.).

24. Цит. по: Довгалло Г.И. Собирательская деятельность П.И. Севастьянова (по материалам его личного архива) // Древнерусское искусство. Балканы. Русь. СПб., 1995. С. 245.

25. В 1862 г. "почетный член, известный путешественник на Афон П.И. Севастьянов" принес в дар ИПБ "коллекцию фотографических снимков с рукописей афонских монастырей в количестве 1500 листов разного формата" (Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1862 год. СПб., 1863. С. 18). Среди "жемчужин" были снимки знаменитого Зографского Евангелия - рукописи глаголического письма XI-XII вв. из болгарского Зографского и армянского Ватопедского монастырей. Севастьянову удалось уговорить монахов подарить подлинник императору Александру II, который передал ее в ИПБ (Антоненко А.Н. Зографское Евангелие и П.И. Севастьянов // Нац. б-ка. 2020. N 1 (15). С. 77-82).

26. Шевырев С. Афонские иконы византийского стиля в живописных снимках, перевезенных в С.-Петербург П.И. Севастьяновым. СПб., 1859. С. 21. Севастьянов не один год вынашивал идею создания подобного музея, шла даже работа над передаточными описями. Однако именно в этот период попечитель Московского учебного округа Николай Васильевич Исаков (1821-1891) предпринял увенчавшиеся успехом усилия по созданию в Москве публичной библиотеки, увлек этой идеей Севастьянова, передавшего в 1862 г. часть своего собрания в переведенный из столицы в Москву Румянцевский музей.

27. Составляя опись материалов своей коллекции, П.И. Севастьянов так и назвал ее "Ключ христианской археологии" (Довгалло Г.И. Указ. соч. С. 249). В готовом виде она представляла собой обобщенную энциклопедию сохранившихся памятников.

28. Севастьянова упрекали за "громадье" планов по созданию особого "Византийского музея", отмечая, что он "без разбора знатока пользовался афонскими древностями, собирая все, что попадалось ему под руку" (Цит. по: Петр Иванович Севастьянов (1811-1867) // Россия и христианский Восток: история, наука, культура: портал. URL: https://ros-vos.net/nauka/pers/sevastianov/2/ (дата обращения: 13.06.2021)). См. также: Пятницкий Ю.А. Византийские и поствизантийские иконы в России (Часть 2) // Византийский временник. 1995. Т. 56, N 81. С. 249.

29. Собранные П. И. Севастьяновым древности хранятся в Историческом музее, Российской государственной библиотеке, Музее изобразительных искусств, Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее, Российской национальной библиотеке, Академии художеств, Отделе рукописей Русского географического общества, части коллекции оказались за рубежом (в Париже, Риме и на Афоне) (Кызласова И.Л. Новое о коллекции П.И. Севастьянова // Труды Гос. ист. музея. Вып. 63: Вопросы славяно-русской палеографии, кодикологии, эпиграфики. М., 1987. С. 71).

30. Материалы по описанию работы "Ключ христианской археологии" поступили в 1976-1977 гг. в Государственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина (ныне - Российская государственная библиотека) и хранятся в отделе рукописей (ОР РГБ. Ф. 269.28.1-12).

31. Шеховцова И. П. По следам афонской экспедиции П.И. Севастьянова // Вестн. Православ. Свято-Тихоновского гуманитар. ун-та. 2017. Серия 5. Вопросы истории и теории христианского искусства. Вып. 26. С. 110.

Подбор иллюстраций выполнен Надеждой Щербак.