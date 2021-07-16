ОКБ: В июне средний чек ипотечного кредита в РФ вырос почти на 5%

Средний размер ипотечного займа в России впервые за период наблюдений превысил три миллиона рублей - в июне средний чек увеличился на 134 тысячи, то есть, почти на 5%. Об этом рассказали в Объединенном кредитном бюро.

По данным ОКБ, в первом полугодии средний чек по ипотеке вырос на 403 тысячи, за год рост составил 652 тысячи. Как отметил гендиректор бюро Артур Александрович, в первую очередь на рост средней суммы кредита повлияли цены на недвижимость.

"Если в апреле квадратный метр на вторичном рынке стоил менее 71 тыс. рублей, а на первичном - 92 тыс. рублей, то в мае - уже 73 и 95 тыс. рублей соответственно", - цитирует Александровича ТАСС.

Так как заемщикам приходится брать больше денег у банков, увеличился и средний срок кредитования - на три месяца. Теперь он составляет 18 лет и восемь месяцев.