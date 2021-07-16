Посольство РФ: Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет

У российского посольства в Нидерландах нет данных о пострадавших при наводнении россиянах, звонки на горячую линию не поступали. Об этом сообщил посол России Александр Шульгин.

"У нас нет сообщений о том, что пострадали наши соотечественники. На горячую линию, организованную нашим консульским отделом, не поступило ни одного звонка", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Шульгин также призвал россиян соблюдать все рекомендации и предписания властей, а также быть бдительными и осторожными.

Напомним, ранее в Германии, Бельгии и Нидерландах из-за обильных ливней начались наводнения, в результате которых более 100 человек погибли, а тысячи пропали без вести.