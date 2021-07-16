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16.07.2021,  
08:47
Текст:  Антон Валагин

Появились фото нового российского истребителя

Фото: Ростех Фото: Ростех
Фото: Ростех

Ростех опубликовал фото нового истребителя, чья премьера состоится 20 июля в первый день МАКС-2021. Самолет или его макет доставили в аэропорт Жуковский, где его и сфотографировали споттеры.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Опубликованное корпорацией изображение затянутого в черный чехол самолета сопровождает надпись на английском "Хочешь увидеть меня без одежды?" Есть еще несколько фото истребителя во время буксировки - хотя и без таких лихих слоганов.

Обещанный Ростехом показ "принципиально нового" боевого самолета вызвал ажиотаж на Западе. Ведущие мировые СМИ выдвигают версии, каков он будет. По появившимся снимкам можно предположить, что завтра нам покажут уменьшенную версию Су-57 с одним двигателем - от том, что КБ Сухого ведет работу над такой машиной, было известно заранее.

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