Рабочий тульского оружейного завода погиб при проверке ружья

Следователи возбудили уголовное дело о гибели рабочего Тульского оружейного завода.

Слесарь предприятия проверял работу спускового крючка ружья, которое по неизвестной пока причине оказалось заряженным, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Произошел выстрел, пуля пробила стену и попала в голову рабочему, находившемуся за перегородкой. Тот погиб на месте.

- По факту гибели работника ТОЗ возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили агентству в региональном управлении СК.

Основанный в начале XVIII века Тульский оружейный завод - одно из старейших предприятий отрасли. Здесь выпускают военное и гражданское стрелковое оружие.