120 питерских студентов проходят военные сборы в Академии МТО

В учебном центре Военной академии материально-технического обеспечения (город Луга Ленинградской области) организовали сборы студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета, обучающихся по программам военной подготовки сержантов запаса.

"120 студентов прибыли для прохождения обучения по специальностям службы горючего и смазочных материалов, продовольственной, вещевой, а также дорожно-комендантской и противопожарной служб", - проинформировали в Минобороны РФ.

Военный сбор - важный этап их учебы. Там парни на практике закрепят знания, полученные ранее. Проще говоря, они должны примерить на себя не только погоны будущего сержанта запаса, но его армейский функционал. То есть научиться действовать как действует младший тыловой специалист из обычной воинской части.

"Со студентами проводят учебные занятия по основам безопасности военной службы, основам сохранения государственной тайны, противопожарной подготовке, общевоинским уставам ВС РФ, экологической и строевой подготовке, военной топографии, военно-медицинской подготовке, общей тактике и химзащите", - проинформировали в Минобороны.

А вот что будет далее. Студенты примут Военную присягу. По окончании учебы их ждет итоговая аттестация. Успешно сдавшие зачеты и экзамены получат соответствующий документ. Служить в армии срочную им не придется.