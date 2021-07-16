Эрмитаж покажет "Слона" и "Моську" VIII века

В Зимнем дворце Эрмитажа открывается выставка искусства Центральной Азии. Многие экспонаты посетители увидят впервые. Среди них фрагмент росписи из таджикского города Пенджикента, города загадочной страны Согдианы, занимавшей в VII-VIII веках территории современных Таджикистана и Узбекистана. На этой росписи, как полагают ученые, запечатлен фрагмент "бродячего сюжета" о собаке, которая лает на слона. Россиянам он известен по басне Крылова "Слон и Моська".

- Таких литературных сюжетов довольно много. На росписи, которую удалось обнаружить в 1967 году во время Пенджикетнской археологической экспедиции, четко видна собака, которая встала на пути у слона и лает на него, чтобы доказать свою смелость. Этот "бродячий сюжет" часто встречается в восточной литературе, он был настолько популярен, что его даже запечатлели в росписи, - рассказал "РГ" старший научный сотрудник Отдела Востока Эрмитажа Евгений Кий.

На выставке можно увидеть еще один "бродячий сюжет" - про Ромула и Рема. Роспись по сухой штукатурке VIII-IX века была обнаружена в городище Калаи Кахкаха на территории Уструштана, зороастрийского княжества, занимавшего западный Таджикистан и ряд областей Киргизии.

У ученых нет единого мнения, откуда взялся сюжет о мальчиках, вскормленных волчицей и основавших город. Но с большой вероятностью, первооткрывателями его были все-таки не римляне, ведь сюжет этот был одинаково популярен как в Европе, так и в Азии, выставленная в Эрмитаже роспись - лучшее тому доказательство.

Посетители выставки смогут увидеть и живопись древнего города Хара-Хото на территории Китая. Он относился к тангутскому государству Западное Ся, которое было уничтожено в XIII веке монгольскими завоевателями. После себя погибшая страна оставила уникальную культуру, не похожую ни на китайскую, ни на тибетскую, ни на монгольскую.

Планета Юпитер (Му-син), Хара-Хото. Фото: Вера Черенева/РГ

Например, у местных жителей был культ планет. Но это не привычный нам гороскоп из Поднебесной. Ключевую роль обитатели Хара-Хото уделяли планетам солнечной системы, к которым они относили в том числе и Луну.

Их рисовали в виде людей-богов. Что-то подобное есть и в античной мифологии, но, например, в отличие от римского Юпитера в Западном Ся, крупнейшую планету солнечной системы изобразили в виде ученого со свитком.

Выставка расположена в залах на третьем этаже Зимнего дворца, где до переезда в Главный штаб располагались полотна импрессионистов. Сколько времени продлится выставка в музее пока не решили. Но, как сообщил "РГ" Евгений Кий, в запасниках музея есть еще много удивительных предметов, которые ранее никогда не выставлялись, но при этом заслуживают того, чтобы их увидела широкая публика.