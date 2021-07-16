В Волгограде осудили директора плавбазы по делу о крушении катамарана

Ворошиловский районный суд Волгограда признал директора плавбазы виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Предпринимателю дали условно четыре года. На два года он лишен права заниматься вспомогательной деятельностью, связанной с водным транспортом.

Год назад этот процесс завершился в пользу гражданина. Обвиняемого оправдали, но затем дело отправили на пересмотр.

На скамью подсудимых он попал после того, как в июне 2018 года с его базы ушел на ночную прогулку катамаран "Елань-12" под управлением местного политика Дмитрия Хахалева. На борту было еще 15 пассажиров. Норма вместимости оказалась превышена на четыре человека. В определении суда отмечается, что у владельца плавсредства не было навыков судовождения и удостоверения на право управления катером.

Хахалев был пьян. Он не включил ходовые огни и столкнулся с теплоходом "Капитан Вечеркин". В результате крушения погибли 11 человек, том числе и сам владелец катера.