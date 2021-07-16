Волгоградку задержали за мошенничество с сертификатом о прививке

Волгоградские полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве с сертификатом о вакцинации, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Это первый такой случай в области. По предварительным данным, 34-летняя безработная предлагала за три тысячи рублей помочь приобрести документ без фактического прохождения медицинских процедур. На ее предложение откликнулся 50-летний мужчина, которые передал требуемую сумму. Получив деньги, подозреваемая не сделала обещанного.

В ходе допроса женщина пояснила, что у нее на самом деле не было доступа к медицинской документации. Дознаватели возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

Его фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.