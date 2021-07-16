Сайт Минобороны России подвергся массированной кибератаке

Официальный сайт Министерства обороны России подвергся DDoS-атаке. По данным "РГ", при заходе в пятницу днем на сайт военного ведомства появляется надпись: "Возможно, сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова". Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, в настоящее время специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт Минобороны.

Вчера проблемы со связью возникли и во время видеоконференции с экспертами зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева по вопросам технологического развития России. В какой-то момент связь прервалась и длительное время на экране была заставка с надписью "трансляция скоро продолжится". Медведев объяснил проблемы со связью жарой и перегрузом каналов. При этом после восстановления связи заместитель председателя Совбеза отметил: "Наши технологии, которые используются в целях обороны и безопасности, гораздо надежнее, чем наши гражданские технологии".