У "Игры престолов" появится три анимационных спин-оффа

"Игра престолов", под финал гневно проклятая поклонниками, закончилась еще в мае 2019-го, и с того самого момента канал HBO непрерывно нагнетает. Публике сулят сонм приквелов-спин-оффов, ни один из которых пока даже близко не подошел к зрителю.

Причем в процессе их то отменяют, то добавляют, то переставляют, то еще что - и конца этим мутным процессам не видно.

Шоу "Дом Дракона", по центру которого встанет междоусобица Таргариенов, правда уже снимают, и вроде как грозятся предъявить аудитории в следующем году. В то время как сериал про трущобы Королевской Гавани "Блошиное дно" уже тихо успели отменить - без объяснения причин.

Массивной заменой чему призваны, видимо, стать сразу три (!) анимационных сериала.

Ранее, напомним, нам обещали один мультфильм, а сейчас вот THR делится сведениями, что на HBO Max готовят еще парочку.

Деталей, разумеется, не разглашают, но известно, что один из них развернется в полулегендарной Золотой Империи Йи Ти. То есть в аналоге Древнего Китая вселенной Мартина, который в GOT нам не показывали. Более того - в первоисточнике он упоминается почти мимоходом, но зато в самых пышных и грандиозных описаниях. Вроде дворцов, изготовленных из чистого золота, где принцы откушивают фаршированное жемчугами сдобное мясо. И, мол, даже руины Йи Ти запросто затмевают любой из процветающих городов Вестероса.

Йи Ти расположена на дальнем востоке Эссоса, на побережье Нефритового моря. Это очень древняя и высокоразвитая цивилизация, откуда везут вина и шафран.