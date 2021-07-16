Умер советский и канадский режиссер Григорий Зискин

Советский и канадский режиссер Григорий Зискин скончался в возрасте 85 лет. Об этом в Facebook сообщила переводчик-драматург Киевского Национального академического театра оперетты Яна Иваницкая.

"Ушел из жизни замечательный режиссер. Богатейшая насыщенная творческая биография: работа на телевидении в Москве, где Григорий Давыдович ставил спектакли с выдающимися артистами - Анатолием Папановым, Светланой Немоляевой, Эммануилом Виторганом, Еленой Соловей. Затем эмиграция в Канаду - и снова режиссерские победы", - пишет Иваницкая в некрологе. Продолжив: "Интеллигентный, внимательный, чуткий, с юмором, бесконечными цитатами из поэзии и легкими песнями на устах... таким и запомнился".

Причина смерти не называется.

Зискин родился 24 мая 1936 года в городе Харбине в Китае. С 1937 года жил в Москве. Окончил режиссерский факультет театрального училища имени Щукина. Почти четверть века работал на московском телевидении, в литературно-драматической редакции, поставив около двухсот различных программ, спектаклей, фильмов, концертов.

Среди телефильмов Зискина - "Рай и ад", "Андро и Сандро" (с Ткачуком и Менглетом), "Она родилась в сорочке" (с Татьяной Васильевой и Светланой Немоляевой), "Брак поневоле", "Небо - земля" (с Прохановым и Леньковым).

В 1982-м эмигрировал в Канаду, где вместе с сестрой создал свой театр.