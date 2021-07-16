Умерла актриса из "Туч над Борском" Наталья Антонова

14 июля скончалась актриса Наталья Антонова, известная ролью учительницы Киры Сергеевны в мрачнейшей драме Ордынского "Тучи над Борском".

Информация о смерти артистки появилась на портале "Кино-театр.ру".

Наталья Андреевна Антонова родилась 6 октября 1934 года в Ленинграде. В 1958-м окончила Школу-студию МХАТ, курс Герасимова. В 1958-1962 годах работала в труппе МХАТа, затем - в Театре имени Станиславского.

Экранный дебют - главная роль, Лиды Лавровой, в снятой по заказу Минздрава драме "Я не могла сказать…", где одну из своих первых ролей сыграл и Олег Табаков.

После - Елена Цветкова в таджикской социальной драме "Тишины не будет", Надя в "Друзьях и годах", спортивная драма "Секундомер" с Олялиным, "Машенька", "Женитьба Белугина", другие.

Муж - режиссер Виктор Монюков.