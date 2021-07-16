Умерла игравшая в женском оркестре Освенцима Эстер Бежарано

В Гамбурге на 97-м году жизни умерла легендарная Эстер Бежарано (Лёви), еврейская исполнительница, одна из последних выживших в концлагере Освенцим.

О кончине певицы сообщили президент Германии Франк-Вальтер Штанмайер и министр иностранных дел страны Хайко Мас. Назвав Эстер "главным голосом в борьбе с расизмом и антисемитизмом".

Как уточнили в Международном освенцимском комитете (Internationales Auschwitz Komitee, IAK), причиной смерти артистки стала тяжелая непродолжительная болезнь.

Эстер Лёве родилась в декабре 1924 года в семье главного кантора еврейской общины. В пятнадцать девочка была вынуждена покинуть семью и отправиться в подготовительный лагерь для отправки еврейской молодежи в подмандатную Палестину. Где в 1941-м ее, наряду со многими подростками и воспитателями, арестовали нацисты, отправив в концлагерь под Берлином.

Двумя годами позже Эстер перевели в Освенцим, где она выжила, научившись играть на аккордеоне и выступая в женском оркестре. Далее девушку отправили в женский концлагерь в Равенсбрюке, откуда ей удалось бежать весной 1945-го. При этом 3 мая в Любце она наткнулась на советских и американских солдат, которые вместе сожгли огромный портрет Гитлера под аккомпанемент ее аккордеона.

Heute Nacht ist eine wichtige Stimme im Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus von uns gegangen. Die wundervolle Ester #Bejarano überzeugte mit ihrer Lebenskraft und unglaublichen Geschichte. Ihre Stimme wird uns fehlen. #WeRemember pic.twitter.com/Il2WVplt9d — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) July 10, 2021

После войны Бежарано не прекратила играть, уже на десятом своем десятке спев вместе с кёльнской группой Microphone Mafia.