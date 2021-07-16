Новости

В экранизации The Last of Us сыграет актер, озвучивавший игру 13:33
Умерла актриса из "Туч над Борском" Наталья Антонова 13:03
Умер советский и канадский режиссер Григорий Зискин 12:40
В Москве началось прощание с бывшим мужем Аллы Пугачевой Стефановичем 12:15
В пятой части "Индианы Джонса" сыграет Антонио Бандерас 11:49

Умерла игравшая в женском оркестре Освенцима Эстер Бежарано

Новости
    16.07.2021, 14:07
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Melodie & Rhythmus Фото: youtube.com/ Melodie & Rhythmus
Фото: youtube.com/ Melodie & Rhythmus

В Гамбурге на 97-м году жизни умерла легендарная Эстер Бежарано (Лёви), еврейская исполнительница, одна из последних выживших в концлагере Освенцим.

О кончине певицы сообщили президент Германии Франк-Вальтер Штанмайер и министр иностранных дел страны Хайко Мас. Назвав Эстер "главным голосом в борьбе с расизмом и антисемитизмом".

Как уточнили в Международном освенцимском комитете (Internationales Auschwitz Komitee, IAK), причиной смерти артистки стала тяжелая непродолжительная болезнь.

Эстер Лёве родилась в декабре 1924 года в семье главного кантора еврейской общины. В пятнадцать девочка была вынуждена покинуть семью и отправиться в подготовительный лагерь для отправки еврейской молодежи в подмандатную Палестину. Где в 1941-м ее, наряду со многими подростками и воспитателями, арестовали нацисты, отправив в концлагерь под Берлином.

Двумя годами позже Эстер перевели в Освенцим, где она выжила, научившись играть на аккордеоне и выступая в женском оркестре. Далее девушку отправили в женский концлагерь в Равенсбрюке, откуда ей удалось бежать весной 1945-го. При этом 3 мая в Любце она наткнулась на советских и американских солдат, которые вместе сожгли огромный портрет Гитлера под аккомпанемент ее аккордеона.

После войны Бежарано не прекратила играть, уже на десятом своем десятке спев вместе с кёльнской группой Microphone Mafia.

Новости

Вышел трейлер вестерна Александра Невского "Нападение на Рио Браво" 11:22
Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля 09:51
Николай Басков отменил выступление из-за резкого ухудшения самочувствия 00:32
Фото: звезда Spice Girls Эмма Бантон впервые вышла замуж 15.07.2021
⧣ музыка
Фото: Александр Гращенков / РИА Новости
Стало известно место похорон Петра Мамонова 15.07.2021
Актриса Рене Денёв, мать Катрин Денёв умерла на 110-м году жизни 15.07.2021
От COVID умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев 15.07.2021
⧣ утраты
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
Имя Петра Мамонова хотят увековечить в Москве 15.07.2021
Умер Петр Мамонов 15.07.2021
Умер французский актер, режиссер и художник Кристиан Болтански 15.07.2021
⧣ Германия
Фото: twitter.com/ ZackSnyder
Появились первые кадры из приквела "Армии мертвецов" Зака Снайдера 07.07.2021
Netflix выпустил трейлер фильма про вампира, убивающего террористов 29.06.2021
В Сети вышел триллер с Линдеманном и Реввой о маньяке в СССР 26.06.2021