В комитете Совфеда поддержали проект по контролю за бесплатной юрпомощью

Правительственный законопроект о совершенствовании контроля за качеством и порядком оказания бесплатной юридической помощи поддержали в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Об этом 16 июля сообщил его председатель Андрей Клишас.

"Соответствующий отзыв был направлен в ответственный комитет Государственной думы", - цитирует Клишаса РИА Новости.

Документ предусматривает совершенствование порядка мониторинга деятельности субъектов системы бесплатной юридической помощи. Предлагается закрепить, что ее будут предоставлять федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы управления государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления, государственные юридические бюро, региональные адвокатские палаты, юридические клиники и негосударственные центры бесплатной юридической помощи.

Минюст создаст список юридических клиник, информация о которых будет размещена на официальной странице в интернете.

Сенатор отметил, что законопроект призван повысить эффективность реализации статьи 48 Конституции, в которой гражданам гарантируется получение бесплатной юридической помощи.