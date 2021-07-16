Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.07.2021,  
10:24
Текст:  Светлана Цыганкова

В России разработают двигатель шестого поколения для боевой авиации

Фото: Андрей Катаев \ РИА Новости Фото: Андрей Катаев \ РИА Новости
Фото: Андрей Катаев \ РИА Новости

В России появится двигатель шестого поколения для боевой авиации. Специалисты готовы начать работу после принятия государственного решения и финансирования.

Фото: Ростех
Появились фото нового российского истребителя

Об этом заявил заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации по стратегии Михаил Ремизов, пишет ТАСС. ОДК, входящая в Ростех, инициирует научно-исследовательскую работу. Она планируется по нескольким направлениям: во-первых, по самой технологии двигателя шестого поколения, во-вторых, по комбинированной силовой установке и, в-третьих, по технологии более электрического двигателя.

Научно-исследовательская работа по технологиям двигателя-демонстратора шестого поколения включена в перспективный тематический план Объединенной двигателестроительной корпорации.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: Бабай / youtube.com
Погибшую советскую подлодку обнаружили на дне Балтийского моря 15.07.2021
"Железный купол" по ошибке атаковал израильский F-15 15.07.2021
Шойгу: Для курсантов-летчиков испытывают два новых самолета 13.07.2021
авиация
Авиаторы-разведчики героически выполняли свою задачу вопреки неразберихе в небе и на земле 22.06.2021
Тестовую пробежку беспилотного ведомого от Boeing сняли на видео 23.10.2020
двигатели
Большое событие: Forbes оценил российский двигатель для фрегата 12.07.2021
Морской двигатель пятого поколения для надводных кораблей создают в РФ 23.06.2021