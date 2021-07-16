В России разработают двигатель шестого поколения для боевой авиации

В России появится двигатель шестого поколения для боевой авиации. Специалисты готовы начать работу после принятия государственного решения и финансирования.

Об этом заявил заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации по стратегии Михаил Ремизов, пишет ТАСС. ОДК, входящая в Ростех, инициирует научно-исследовательскую работу. Она планируется по нескольким направлениям: во-первых, по самой технологии двигателя шестого поколения, во-вторых, по комбинированной силовой установке и, в-третьих, по технологии более электрического двигателя.

Научно-исследовательская работа по технологиям двигателя-демонстратора шестого поколения включена в перспективный тематический план Объединенной двигателестроительной корпорации.