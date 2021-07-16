В России вырос интерес к игровым ретро-консолям

В 1984 году советский программист Алексей Пажитнов создал первую компьютерную версию "Тетриса", а уже 18 июля 1985 года появился портативный вариант игры. Именно поэтому 18 июля стали считать "Днем рождения Тетриса". В день появления на свет одной из самых знаменитых игр в мире в "Авито" проанализировали вторичный рынок старых игровых консолей.

Например, в первом полугодии 2021 года спрос на "Тетрис" в России вырос на 26% по сравнению с прошлым годом, а продавать его стали на 62% чаще. В первом полугодии пользователи могли купить Тетрис в среднем за 350 рублей.

Интерес к Sega Mega Drive, появившейся на российском рынке в 1994 году, в 2021-м стал выше на 21%, а предложение выросло на 29% по сравнению с прошлым годом. В первой половине 2021 года Sega Mega Drive можно было приобрести в среднем за 1 800 рублей.

Первый Game Boy был выпущен еще в 1989 году, но популярность игрового устройства не снижается и по сей день. В первом полугодии 2021 года им стали интересоваться на 26% чаще по сравнению с прошлым годом. Объявлений о продаже стало на 14% больше, а цена составила в среднем 1 000 рублей.

Знаменитая приставка Dendy поступила в продажу в конце 1992 года. В этом году она стала на 3% востребованнее у пользователей в России по сравнению с прошлым годом, а количество объявлений о продаже выросло на 15%. Средняя цена приставки составила 1 690 рублей.

Японская компания Bandai 25 лет назад создала электронное устройство с виртуальным питомцем - Tamagotchi. Спрос на игрушку в этом году в целом по России немного снизился - на 3%, при этом продавать Tamagotchi стали на 12% чаще. В январе-июне этого года ее можно было купить за 290 рублей.