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16.07.2021 09:15
Рубрика: Общество

В Волгоградской области обнаружили захоронения древних кочевников

Текст: Роман Мерзляков
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Захоронения позднего сарматского периода нашли студенты Волгоградского госуниверситета в ходе археологических раскопок, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Группа исследует три курганных захоронения в Октябрьском районе Волгоградской области. Все находки направят в специальную лабораторию.

Историки раскопали два кургана. В первом обнаружена сероглиняная миска, датируемая I веком нашей эры. Во втором археологи нашли сразу два погребения разных веков: женское, относящееся к позднему сарматскому периоду, и мужское половецкое захоронение. Вместе с половцем раскопали колчан охотничьих стрел с трехгранными костяными наконечниками и предметы одежды.

До конца недели завершат исследование третьего кургана. В полевой археологической практике участвуют 18 студентов под руководством кандидата исторических наук Михаила Кривошеева.

После лабораторного анализа отчеты передадут в Институт археологии РАН. Сами артефакты станут частью коллекций музеев региона. На территории субъекта зарегистрировано более 1200 памятников археологии. Каждое лето специалисты объезжают около 250 курганных могильников.

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