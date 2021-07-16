Ветхий новозеландский дом без санузла продан за 2 миллиона долларов

Рынок недвижимости Новой Зеландии настолько популярен, что недвижимость можно продать за миллионы, даже не имея полностью оборудованной ванной комнаты. Так произошло с домом на улице Арики в популярном пригороде крупнейшего города страны Окленда Грей Линн. В информации о пришедшем со временем в негодность бунгало 1920-х годов прямо говорится о его недостатках, но при этом признается, что благодаря его завидному расположению это, вероятно, лучшее место для покупателей, которую получат покупатели.

В четверг недвижимость с тремя спальнями без ванной и туалета была продана на аукционе за поразительную сумму в 2,075 миллиона долларов, сообщает местное издание Stuff. Торги открылись с 1,7 миллиона долларов. И это, несмотря на то, что дом требует безотлагательного ремонта. Местное кафе и близлежащая дорога отмечены не как достопримечательности для будущих жителей, а как места, которые "без сомнения" станут "постоянным пристанищем для ваших строителей", поскольку в настоящее время дом непригоден для проживания.

В то время как отсутствие туалета делает эту недвижимость чем-то вроде "экстремального дома" для продажи по такой цене, аукционист сказала журналистам, что на самом деле подобное не является чем-то особенным для Новой Зеландии, которая в настоящее время имеет одну из самых ставок на недвижимость в мире.