Указ губернатора Владимирской области от 16 июля 2021 года № 112 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.3 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.3. В соответствии с Предложением Главного государственного санитарного врача по Владимирской области от 30.06.2021 №5 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, проведение дискотек, танцевальных программ, проведение конкурсов, караоке в период с 23.00 часов до 6.00 часов.".

1.2. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания (далее - предприятия) при условии соблюдения требований Методических рекомендаций 2.3.6.0233-21 "2.3.6. Предприятия общественного питания. Методические рекомендации к организации общественного питания населения", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 02.03.2021, Методических рекомендаций 3.1 /2.3.6.0190-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения СОVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020, в том числе:

- организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.);

- обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается. Обеспечение контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов. Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета;

- организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

- ограничение доступа на предприятие лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования и т.д.);

- размещение столов в предприятиях с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра;

- оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования;

- проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники;

- применение для проведения дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

- обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток;

- применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха;

- проветривание (при возможности) рабочих помещений каждые 2 часа;

- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности предприятия. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью;

- рекомендуется оснащение предприятий современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных температурных режимах;

- при отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

- при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, применяется одноразовая столовая посуда и приборы или работа предприятия не осуществляется;

- при применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.

Допускается деятельность фуд-кортов в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного.

Допускается в гостиницах и иных местах для временного проживания (туристическая деревня, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом (комнаты), шале, бунгало) размещение вновь поступающих граждан при условии наличия у них действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), или наличия у них на бумажном носителе сертификата профилактической прививки от COVID-19 или отрицательного теста ПЦР (срок действия - не более трех дней), или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства гражданина (далее - справка). Данное ограничение не распространяется на граждан, проживающих на территории Владимирской области.

Допускается деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), при условии соблюдения следующих требований:

- перед открытием детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) (далее - комплекс), проводится генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, проводится обработка спортивного инвентаря;

- ежедневно организуется "утренний фильтр" с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди персонала с целью своевременного выявления и изоляции людей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой;

- использование масок, перчаток обслуживающим персоналом в течение всего рабочего дня, с заменой масок каждые 3 часа, перчаток - по мере загрязнения или повреждения;

- прием пищи на рабочих местах и в раздевалках запрещается. Для приема пищи персоналу должна быть выделена комната с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

организация мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, обладающими активностью в отношении вирусов. Оборудование для этих целей автоматических бесконтактных дозаторов на входе в комплекс перед раздевалками, возле санузлов, душевых и в других общественных зонах;

- организация и проведение регулярных гигиенических мероприятий в помещениях комплексов:

дезинфекционная обработка контактных поверхностей (поручни, перила, ручки дверей и шкафчиков);

проветривание помещений каждые 2 часа;

проведение обработки воздуха замкнутых помещений бактерицидными ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, разрешенными для применения в присутствии людей;

- обеспечение наличия пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств в комплексе;

- рекомендуется назначить ответственного сотрудника, который должен контролировать соблюдение указанных рекомендаций в комплексе;

- организация ношения масок и перчаток посетителями в течение всего времени пребывания на территории комплекса.

Допускается деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих очное присутствие гражданина, при условии соблюдения требований Методических рекомендаций 3.1/2.2.0173/1-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, в том числе:

- перед открытием салона красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун (далее - салон) проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

- организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.);

- организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

- запрещение входа в салон лиц, не связанных с их деятельностью;

- ограничение контактов между работниками и между посетителями:

организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними;

исключение ожидания обслуживания посетителями внутри салона; при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра);

оказание услуг каждому посетителю осуществлять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга;

организация посменной работы сотрудников;

ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение внутри салона;

запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для посетителей чая, кофе и т.д.;

выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

- соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра);

- обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование;

- наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов;

- использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа -пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки или туфли;

- ежедневная (после окончания работы) стирка по договору со специализированной организацией или непосредственно в салоне (при наличии соответствующих условий);

- наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты дезинфицирующих и моющих средств;

- проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя;

- проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму. Обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация);

организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты;

- организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией;

- временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции);

- недопущение к работе сотрудников без актуальных результатов предварительных и периодических медицинских осмотров.

Допускается деятельность фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов) при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного и соблюдения требований Методических рекомендаций 3.1/2.1.0192-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020, в том числе:

- перед открытием фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов): проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

проведение работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов об эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад;

- назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих рекомендаций;

- обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метра с помощью сигнальной разметки;

- ограничение входа в помещения лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации. Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

- проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок и бассейнов, детских комнат - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа;

- организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук;

- обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

- проведение в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции;

- организация при возможности проветривания помещений каждые 2 часа;

- организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2-х раз в день (утром и вечером);

- обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается. Обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты. Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов;

- соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения или повреждения). Использование масок тренерским составом за исключением времени проведения тренировок;

- снижение контактов между персоналом и между посетителями: расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра;

площадь залов для занятия спортом - 4 кв. м на 1 посетителя;

площадь зеркала воды в бассейне для групповых занятий акваэробикой - 5 кв. м на 1 посетителя;

использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не менее 1,5 метра (сигнальная разметка);

- усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил;

- запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

- организация услуг общественного питания в фитнес-центрах, плавательных бассейнах, организациях досуга граждан (в том числе ночных клубах, дискотеках, кинотеатрах, кинозалах) осуществляется согласно соответствующим рекомендациям;

- предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах;

- проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, детских игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и парковочных; обработка контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) - не реже 1 раза в 2 часа; обработка оборудования открытого бассейна (при наличии) - после каждого гостя.

Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих очное присутствие гражданина, фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов) (далее - объекты) допускается с 15.09.2021 при условии допуска посетителей, имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или отрицательный тест ПЦР, или справку.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Посещение указанных объектов при предъявлении действующего QR-кода допускается после проведения сотрудниками проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, и соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность.

QR-код оформляется при условии наличия сведений о вакцинации либо о том, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Посещение указанных объектов лицами, не достигшими возраста 18 лет, осуществляется без предъявления QR-кода в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней), или справку.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







