Вышел трейлер вестерна Александра Невского "Нападение на Рио Браво"

Наш человек в Голливуде, культурист и кинематографист Александр Невский, усердный коллекционер вышедших в тираж актеров, расширил свой творческий горизонт за счет вестерна. Трейлер продюсерского проекта Александра "Нападение на Рио Браво" (Assault on Rio Bravo), где он же и главную роль сыграл, помещен на YouTube.

Сюжет ленты преисполнен классики: банда кровожадных бандитов - самых отмороженных на Диком Западе, атакует приграничный городок с целью вызволить из застенков своего атамана. Параллельно планируя дотла спалить там всё и вся, никого не оставив в живых… Не подозревая, во что вызываются! Ведь на пути беззакония бюджетной скалой встает таинственный незнакомец с рязанским акцентом.

Режиссер - Джо Корнет. Сценарий написал Крэйг Хаманн, ранее работавший с Невским на "Разборке в Маниле", тогда как дебют Крэйга состоялся в качестве сосценариста "Дня рождения моего лучшего друга" Тарантино.

В других ролях - Оливье Грюнер, Матиас Хьюз ("Звездный путь 6"), Натали Денис Шперл ("Как я встретил вашу маму"), Роберт Ливингстон ("Бесстыжие").

Дата премьеры пока не объявлена.