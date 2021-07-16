В Тайшете Иркутской области назначили выборы мэра. Они пройдут 19 сентября одновременно с федеральными выборами в Госдуму. В Тайшетском районе выберут также глав администраций Староакульшетского и Половино-Черемховского муниципальных образований.

На "возвращении" прямых выборов мэров сейчас настаивают некоторые парламентские партии, включив этот пункт в свои предвыборные программы. Но почему "возвращение"? Федеральный закон прямые выборы мэров не запрещает, просто решения о них принимаются на уровне региональных заксобраний. Сейчас граждане могут избирать мэров Абакана, Анадыря, Новосибирска, Томска, Хабаровска, Улан-Удэ и Якутска. В остальных городах управленческие функции переданы сити-менеджерам.

То есть в большинстве городов России сейчас действует система так называемых дуумвиратов (двуглавая система управления): гордума утверждает главу муниципального образования, который всерьез ни на что не влияет, а губернатор заключает контракт с сити-менеджером. Лояльный региональному руководителю менеджер контролирует все финансовые потоки в городе. Официально считается, что только такая структура управления городами по-настоящему эффективна.

Она якобы помогает выстроить вертикаль власти и заставляет городских чиновников работать энергичней. На практике же это означает, что реальные полномочия по управлению городом переходят к нанятому администрацией сити-менеджеру, а мэр, избираемый городской Думой, становится декоративной фигурой. За последние пять лет число административных центров, управляемых сити-менеджерами, возросло более чем в три раза. Институт сити-менеджеров введен в 44 региональных столицах и почти в 5 тысячах муниципальных образований.

Между тем власти многих городов работают неудовлетворительно. К такому выводу пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лаборатории региональных политических исследований Высшей школы экономики, составив рейтинг эффективности управления в городских округах. Работа мэров оценивалась по двум блокам - политико-управленческому и социально-экономическому. Анализировалась ситуация во всех столицах субъектов Федерации и других городах с населением более 300 тысяч человек.

Федеральный закон прямые выборы мэров не запрещает, просто решения о них принимаются на уровне региональных заксобраний

Первые места в рейтинге заняли Казань, Тюмень и Ростов-на-Дону. В нижней части рейтинга расположились Омск, Нижний Новгород, Владивосток, Махачкала. Среди аутсайдеров также Новосибирск (73-е место), Воронеж (66-е), Пермь (63-е), где власть, по мнению экспертов, неэффективно пользуется своими ресурсами. При этом, отмечают эксперты, эффективность власти не зависит от того, двуглавая или одноглавая система управления используется в городе, куда большее значение имеют бюджетная политика и финансовая обеспеченность.

Почему в крупных городах происходит массовый переход от двуглавой системы управления к одноглавой? "Оптимальных моделей устройства местной власти нет, - говорит директор екатеринбургского Института муниципального управления Игорь Выдрин. - До 2010 года одноглавая система была самой распространенной в России. Потом стали говорить, что одного главы мало, что у него возникает желание поиграть в политику, что лучше, когда есть двое глав: один формально выше - он возглавляет городскую Думу и представляет муниципалитет, а второй руководит исполнительной властью. Но фактически, неформально, у второго гораздо больше полномочий, в его руках - бюджет, у него в подчинении аппарат, он сильнее, мобильнее и организованнее".

Назначать главу города или избирать прямым голосованием - на этот счет тоже нет единого мнения. Например, утверждения, что прямые выборы мэров не востребуются населением, опровергаются результатами социологических опросов. Согласно им, 65 процентов граждан считают, что мэры городов, а также главы районов и поселений должны избираться всеобщим голосованием, 12 процентов выступают за назначение мэра конкурсной комиссией, еще 5 процентов предпочитают избрание руководителя муниципалитета из числа депутатов. На вопрос, как бы вы отнеслись к проведению референдума (одновременно с парламентскими выборами) о принятии закона, устанавливающего обязательность прямых выборов глав местного самоуправления, более 70 процентов опрошенных ответили положительно, 8 процентов эту идею не поддержали. Если референдум состоится, 56 процентов проголосуют за принятие такого закона, 16 процентов не определились с ответом, 14 процентов не знают, как проголосуют, или сомневаются в своем участии, 7 процентов проголосовали бы против.

Почему до последнего времени верховная власть поощряла отмену прямых выборов мэров, в общем, понятно. Такие мэры, по мнению центра, бывают излишне самостоятельны, строптивы, нередко на выборах бросают вызов кандидату от партии власти и, случается, побеждают. Тут, конечно, еще и ревность со стороны губернаторов, и земельные интересы, и борьба за финансовые потоки.

Пока муниципальная казна бедна, населению будет все равно, избран городской глава или назначен

Всенародно же избранные мэры (там, где они еще остались) чувствуют шаткость своего положения. Согласно закону, их могут отправлять в отставку. Таким правом наделены депутаты городских собраний и глава субъекта Федерации. Мэр не может оспаривать свою отставку в суде, но если не согласен с ней, "имеет право изложить свое особое мнение в письменном виде".

Реформа местного самоуправления пока не приносит желаемых результатов. Результаты появятся только тогда, когда расширение полномочий местной власти будет подкрепляться финансово. А до тех пор, пока муниципальная казна бедна, населению будет все равно, избран городской глава или назначен.