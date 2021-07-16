Жителей Лос-Анджелеса вновь обяжут носить маски в помещениях

Округ Лос-Анджелес восстановит требование о ношении масок в помещении для всех жителей, включая тех, кто привился от коронавируса. С таким заявлением выступил руководитель местного департамента здравоохранения Мунту Дэвис.

Он пояснил, что принятое решение напрямую связано с ростом числа заболевших коронавирусом. "На территории округа ежедневно регистрируют свыше тысячи случаев заражения COVID-19. Каждый из нас должен принимать участие в борьбе с распространением болезни", - цитирует Дэвиса РИА Новости.

Требование властей обязательно быть в маске в помещениях вступит в силу в ночь на воскресенье, 18 июля. Также глава департамента здравоохранения не исключил ввода новых ограничений в случае ухудшения эпидситуации на территории округа.

Население Лос-Анджелеса превышает десять миллионов человек. Это один из крупнейших регионов США. В стране коронавирусом инфицировано уже почти 34 миллиона жителей (33 971 758). Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости.