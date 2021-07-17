ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от Партии пенсионеров

Центризбирком на заседании в субботу заверил списки кандидатов в Госдуму от Партии пенсионеров.

На предвыборном съезде партии было выдвинуто 344 кандидата по федеральному списку и 200 одномандатников. Однако при проверке документов ЦИК обнаружил недостатки в сведениям по 99 выдвиженцев. Часть замечаний партия устранила, но в ряде случаев этого сделать не удалось и кандидаты были исключены из списков.

В итоге Центризбирком заверил федеральный список из 278 фамилий и 194 одномандатника. Партии разрешено открыть счет, она также зарегистрировала уполномоченных представителей по общим и финансовым вопросам.

Теперь Партия пенсионеров может приступать с регистрации кандидатов без сбора подписей, поскольку представлена 17 депутатами на региональном уровне.