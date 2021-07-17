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Рубрика: Власть

ЦИК заверил список кандидатов в ГД от Российского общенародного союза

Текст: Галина Мисливская

Центризбирком на заседании в субботу после долгого обсуждения все же принял решение заверить список кандидатов в Госдуму от партии Российский общенародный союз (РОС).

ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от Партии пенсионеров

Ранее комиссия направила объединению замечания по документам всех 258 выдвиженцев и дала время на устранение недочетов. Как рассказал на сегодняшнем заседании член ЦИК Евгений Шевченко, необходимые по закону сведения поступили в Центризбирком в беспорядке, "россыпью", с неправильной нумерацией строк в списках.

После того, как сотрудники аппарата ЦИК привели эти бумаги в порядок и приступили к анализу, были выявлены множественные недостатки. Одно из них - отсутствие копий всех страниц паспортов кандидатов, в частности - о семейном положении и наличии детей. Дело в том, что закон требует от кандидатов в депутаты Госдумы представлять имущественные справки на членов семьи, в том числе - о наличии либо отсутствии у них активов за рубежом.

В четверг партия донесла копии паспортов, но вопросов к кандидатам только прибавилось, поскольку у 25 из них обнаружились жены и несовершеннолетние дети, на которых документов не представлено.

В итоге Центризбирком принял решение заверить федеральный список Российского общенародного союза в количестве 220 человек. По упомянутым 25 кандидатам партии будет направлено извещение о выявленных недостатках, которые надо будет устранить к следующему этапу - подаче документов на регистрацию списка.

Также ЦИК заверил список из 28 кандидатов по одномандатным округам от Российского общенародного союза. По словам Евгения Шевченко, здесь ситуация с документами была "более оптимистичная".

ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от партии "Зеленые"

Теперь партии предстоит пройти непростой этап регистрации. Помимо выверенных документов, она должна будет представить подписи избирателей, т.к. не имеет ни фракции в Госдуме, ни депутатов в региональных заксобраниях. Для регистрации федерального списка необходимо собрать не менее 200 тысяч автографов, причем не более семи тысяч - в одном регионе РФ. Одномандатникам необходимо заручиться поддержкой не менее чем трех процентов избирателей округа. Если он малочисленный (до 100 тысяч человек), то надо будет собрать минимум три тысячи подписей.

Сегодняшним решением ЦИК завершил этап заверения списков кандидатов от 15 политических партий, заявивших об участии в выборах в Госдуму. Все, кроме РОС, могут подавать документы на регистрацию без сбора подписей.

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