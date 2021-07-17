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17.07.2021,  
08:36
Текст:  Тимур Алимов

Геймер выложил в сеть секретные данные британского танка

Пользователь игры War Thunder опубликовал на форуме секретные данные британского танка Challenger 2, чтобы указать разработчикам на неточности в его прорисовке.
Фото: Defence Images/flickr.com Фото: Defence Images/flickr.com
Фото: Defence Images/flickr.com

Как сообщает UK Defence Journal, игрок обнародовал выдержки из пособия по эксплуатации и техническому обслуживанию военной техники (Army Equipment Support Publication - AESP). Он назвался действующим командиром танка Challenger 2 из Тидворта - это гарнизонный городок, где базируется Королевский танковый полк, имеющий на вооружении эти танки.

Фото: Sgt. Calab Franklin / US Army / wikipedia.org
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В представленных пользователем документах была зачеркнута пометка "Для ограниченного пользования" ("UK Restricted") и добавлен штамп о снятии грифа секретности ("Unclassified"). Кроме того, многие части текста были закрашены, а на обложке было затемнено все, кроме надписи "Challenger 2".

В своем сообщении игрок в деталях разъяснил, какие компоненты бронемашины дизайнеры разместили неверно, сравнив их расположение с AESP.

В компании-разработчике War Thunder ответили, что получили подтверждение от министерства обороны Великобритании о секретности опубликованного документа. По их словам, обратиться в ведомство они решили, так как публикация якобы рассекреченных документов на форуме происходит не впервые.

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