Глава Счетной палаты назвал причину развала СССР

Одной из основных причин развала Советского Союза стало затягивание с проведением реформ, а также с перестройкой плановой экономики. Об этом рассказал об глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в интервью газете "Коммерсант".

"То есть в общем-то в этом смысле развал СССР предопределен был последним его десятилетием", - сказал Кудрин.

По его словам, СССР был не готов к реформированию экономики, "которая теряла эффективность просто каждый год".

"И так называемый экономический застой 70-х - это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни", - пояснил глава СП

Он добавил, что нынешним властям РФ необходимо сделать из этого определенные выводы.