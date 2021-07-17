Иммунолог рассказал об опасности жары для пациентов с COVID-19

Жаркая погода может усугубить течение болезни при заражении коронавирусом.

Как пояснил радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов, в таких условиях инфекция может давать нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

"А так как у многих россиян есть патологии сердца и сосудов, нагрузка еще больше увеличивается. Такие люди тяжелее переносят жару, и у них может тяжелее протекать коронавирусная инфекция", - отмечает эксперт.

Еще одна опасность заключается в том, что в жаркую погоду организм теряет жидкость. В результате повышается риск интоксикации и тромбообразования.

"Это особенно опасно при коронавирусе. Если не восполнять потерянную жидкость, начнется обезвоживание, что опасно для ослабленных людей", - говорит иммунолог.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо консультироваться с врачом.