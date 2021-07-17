Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль

В Китае успешно проведены испытания многоразового суборбитального корабля, говорится в заявлении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Запуск корабля состоялся с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Затем он совершил успешную горизонтальную посадку на аэродроме Алашань-Юци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны.

Название космического судна, продолжительность полета и другие подробности пока не сообщаются, передает РИА Новости.

В заявлении CASC отмечается, что развитие технологий многоразовых космических полетов является "важным символом превращения Китая из космической державы в великую космическую державу".

Это уже не первое испытание многоразового космического корабля Китаем. В сентябре прошлого года китайский "шаттл" совершил успешную посадку после двух дней нахождения на орбите. Тогда было заявлено, что КНР отработала технологию и испытала в действии многоразовый аппарат, отмечал портал Topwar.

Запуск "нового экспериментального многоразового космического корабля" был произведен 4 сентября 2020 года с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя CZ-2F - Chang Zheng-2F. В настоящее время только в США и Китае есть многоразовые мини-шаттлы.