Новости

Турчак: Россияне смогут направить свои предложения в народную программу ЕР 13:46
В Сочи набережную увеличат на 300 метров в сторону моря 13:34
Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль 13:03
"Краснодар" приобрел нападающего из Колумбии 12:38
"Барселона" получила предложение от клуба из России о переходе Брейтуэйта 12:29
14 человек, связанных с Олимпиадой-2020, сдали положительные тесты с 1 июля 12:27
Посетители МАКС увидят экспозицию с элементами виртуальной реальности 11:47
В Англии найден пещерный дворец короля-изгнанника IX века 11:47
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19 11:33
Мэр Собянин дал старт избирательной кампании "Единой России" в Москве 11:33
В коробке ставропольских томатов нашли записку с просьбой спасти из рабства 11:30
Кубинская вакцина показала 100%-ную защиту от COVID в тяжелых случаях 11:17
Оперштаб: в Москве выявлен 4561 новый случай COVID-19 11:09
Бердыев прокомментировал переговоры с РФС 11:00
В Амурской области произошло лобовое столкновение поездов 10:57
В Россельхознадзоре выявили признаки массовой подделки рыбных консервов 10:44
Посетителям МАКС-2021 покажут первые российские "электросамолеты" 10:42
Наталья Сергунина рассказала о возможностях конкурса "Доброволец Москвы" 10:29
12 перепрофилированных под COVID стационаров возвращаются к плановой работе в Москве 10:05
Кто представит РФ и Беларусь в конкурсах на "Славянском базаре в Витебске" 09:27
Эксперты предупредили о последствиях деловой переписки в соцсетях 09:08
Пресс-секретарь Зеленского раскритиковал итоги переговоров Меркель и Байдена 08:52
Россиянка Авсарагова одержала вторую победу в Bellator 08:28
90 человек погибли от наводнения в округе Арвайлер в Германии 08:26
В Олимпийской деревне в Токио выявлен заболевший коронавирусом 08:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
17.07.2021 13:03
Рубрика: В мире

Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль

Текст: Александр Саможнев

В Китае успешно проведены испытания многоразового суборбитального корабля, говорится в заявлении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Запуск корабля состоялся с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Затем он совершил успешную горизонтальную посадку на аэродроме Алашань-Юци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны.

18-летний подросток полетит в космос с Джеффом Безосом

Название космического судна, продолжительность полета и другие подробности пока не сообщаются, передает РИА Новости.

В заявлении CASC отмечается, что развитие технологий многоразовых космических полетов является "важным символом превращения Китая из космической державы в великую космическую державу".

Это уже не первое испытание многоразового космического корабля Китаем. В сентябре прошлого года китайский "шаттл" совершил успешную посадку после двух дней нахождения на орбите. Тогда было заявлено, что КНР отработала технологию и испытала в действии многоразовый аппарат, отмечал портал Topwar.

Запуск "нового экспериментального многоразового космического корабля" был произведен 4 сентября 2020 года с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя CZ-2F - Chang Zheng-2F. В настоящее время только в США и Китае есть многоразовые мини-шаттлы.

В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19
Крым обновил рекорд по числу заболевших COVID-19
Кубинская вакцина показала 100%-ную защиту от COVID в тяжелых случаях
Немецкая авиакомпания ввела "гендерно-нейтральные" приветствия на борту
Может ли белорус в России получить справку для заключения брака