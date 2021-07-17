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Рубрика: Общество

Названы пять неочевидных симптомов рака легких

Текст: Алексей Иванов

Обнаружить рак легких на ранних стадиях не так-то просто, в этот момент человека еще не мучает постоянный кашель или тяжелая одышка, а значит он вряд ли обратится к врачу. Поэтому онкологи советуют обратить внимание на другие изменения в состоянии здоровья, которые могут сигнализировать о начале заболевания.

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Одним из таких неочевидных симптомов может быть состояние ногтей. Если их кончики изгибаются вниз сильнее обычного, возможно, стоит провериться на наличие онкологического заболевания, пишет британское издание Express.

Также о раке легких может свидетельствовать боль в руке или плече - она возникает, если в результате развития злокачественного образования были задеты нервы. На то же указывает и опущенное веко.

Более явным признаком заболевания служит изменение голоса. Появление хрипоты или каких-то других нехарактерных звуков говорит о том, что стоит обратиться к специалистам. Наконец, примерно пятая часть пациентов с раком легких жалуется на непрекращающуюся жажду и частое мочеиспускание. По всем вопросам здоровья необходимо консультироваться с врачом.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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