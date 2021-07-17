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Рубрика: Общество

Названы самые редкие языки в России

Самый редкий язык в России - югский - им владеет всего один человек в стране, рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

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В десятку самобытных языков народов страны также вошли юитский, которым владеют четыре носителя, сиреникский, на котором говорят пять человек, орочский с восьмью носителями и керекский, который используют десять человек в стране. Остальные места в списке распределились между алюторским, энецким, чулымско-тюркским, алеутским и языком уйльта, пишет ТАСС.

Уже в этом году соберут новые данные о национальном составе страны и используемых языках. Всероссийская перепись населения пройдет в октябре текущего года. В 2021 году в переписные листы будут включены сразу несколько этнолингвистических вопросов: национальная принадлежность, родной язык, владение и пользование русским языком, владение и пользование иными языками.

Результаты Всероссийской переписи населения будут обнародованы в два этапа до конца 2022 года. Перепись должна была состояться осенью прошлого года, но дважды переносилась из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее эксперты рассказали, что россияне, которые ищут работу, чаще всего, помимо русского, владеют татарским, башкирским или чувашским языком. В то же время ‬работодатели крайне редко прописывают в вакансиях требование к знанию языков народов России. Знание тех или иных языков народов России (помимо русского) указано примерно в 1,5% резюме жителей страны. Реже всего среди навыков соискателей встречаются мансийский, карельский, лакский, ногайский языки - на каждый из них приходится меньше 0,01% резюме.

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