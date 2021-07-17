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17.07.2021 11:09
Рубрика: Общество

Оперштаб: в Москве выявлен 4561 новый случай COVID-19

Текст: Любовь Проценко

В Москве выявлен 4561 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. За сутки госпитализированы 1514 человек. На ИВЛ находится 588 человек.

После прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 7643 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 274 036. В столице скончались 102 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

За сутки в России подтверждено 25 116 случаев COVID-19 в 85 регионах

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, в павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована здесь.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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