В Якутии за сутки количество пожаров уменьшилось на 38 очагов

Тридцать восемь природных пожаров потушили за сутки в Якутии. Таким образом, площадь возгораний уменьшилась на 170 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Однако действуют еще 167 пожаров в Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Кобяйском, Олекминском, Оймяконском, Усть-Майском, Томпонском, Хангаласском и Сунтарском районах.

Сотрудники МЧС расширили минерализованные полос вдоль населенных пунктов Терют, Кюерелях, Дикимдя и Сюльдюкар.

По словам начальника регионального управления МЧС РФ Павла Гарина, аэромобильные группировки продолжают работать на нескольких территориях республики. В готовности к применению находятся четыре борта авиации МЧС России.

Сейчас в зону задымления попадают 26 населенных пунктов на территории Горного, Сунтарского, Олекминского, Ленского, Мирнинского, Томпонского районов и в Якутске.