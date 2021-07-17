За сутки в России подтверждено 25 116 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 10,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4561 2 Московская область 2541 3 Санкт-Петербург 1957 4 Нижегородская область 535 5 Свердловская область 492 6 Красноярский край 491 7 Воронежская область 471 8 Республика Крым 401 9 Иркутская область 397 10 Пермский край 390 11 Омская область 344 12 Ростовская область 332 13 Хабаровский край 330 14 Брянская область 311 15 Забайкальский край 296 16 Челябинская область 287 17 Оренбургская область 286 18 Волгоградская область 285 19 Республика Коми 281 20 Тверская область 269 21 Алтайский край 268 22 Самарская область 268 23 Мурманская область 262 24 Приморский край 261 25 Астраханская область 256 26 Тюменская область 253 27 Ставропольский край 253 28 Республика Бурятия 252 29 Ленинградская область 249 30 Республика Башкортостан 244 31 Ульяновская область 240 32 Саратовская область 235 33 Архангельская область 234 34 Владимирская область 232 35 Краснодарский край 232 36 Пензенская область 231 37 Калининградская область 230 38 Липецкая область 228 39 Вологодская область 226 40 Ярославская область 204 41 Смоленская область 201 42 Курская область 198 43 Кемеровская область 198 44 Республика Дагестан 197 45 Республика Карелия 192 46 Республика Тыва 191 47 Ханты-Мансийский автономный округ 190 48 Новосибирская область 187 49 Республика Хакасия 176 50 Новгородская область 161 51 Тульская область 150 52 Удмуртская Республика 143 53 Рязанская область 140 54 Белгородская область 139 55 Костромская область 132 56 Псковская область 131 57 Калужская область 128 58 Севастополь 125 59 Амурская область 125 60 Курганская область 121 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 119 62 Чеченская Республика 119 63 Томская область 114 64 Республика Калмыкия 109 65 Кировская область 108 66 Ивановская область 105 67 Республика Саха (Якутия) 99 68 Тамбовская область 99 69 Сахалинская область 96 70 Орловская область 94 71 Кабардино-Балкарская Республика 72 72 Республика Алтай 67 73 Республика Чувашия 64 74 Республика Мордовия 62 75 Республика Марий Эл 58 76 Республика Северная Осетия-Алания 56 77 Республика Татарстан 54 78 Республика Ингушетия 53 79 Карачаево-Черкесская Республика 52 80 Камчатский край 47 81 Республика Адыгея 39 82 Еврейская автономная область 35 83 Магаданская область 28 84 Чукотский автономный округ 15 85 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогомзарегистрировано 5 933 115 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Кировская область 0,22% 2. Республика Саха (Якутия), Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,23% 3. Орловская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,24% За последние сутки подтверждено 787 смертей: Санкт-Петербург 105 Москва 102 Иркутская область 38 Нижегородская область 28 Краснодарский край 26 Московская область 22 Ростовская область 22 Алтайский край 21 Владимирская область 19 Пензенская область 18 Самарская область 17 Свердловская область 16 Тюменская область 16 Красноярский край 16 Воронежская область 15 Пермский край 15 Саратовская область 15 Республика Бурятия 12 Челябинская область 11 Астраханская область 10 Брянская область 9 Мурманская область 9 Ульяновская область 9 Тульская область 8 Ленинградская область 8 Волгоградская область 8 Республика Дагестан 8 Забайкальский край 8 Белгородская область 7 Липецкая область 7 Республика Крым 7 Ставропольский край 7 Удмуртская Республика 7 Новосибирская область 7 Смоленская область 6 Вологодская область 6 Республика Башкортостан 6 Омская область 6 Курская область 5 Тверская область 5 Республика Коми 5 Республика Марий Эл 5 Республика Чувашия 5 Республика Саха (Якутия) 5 Рязанская область 4 Севастополь 4 Кабардино-Балкарская Республика 4 Чеченская Республика 4 Ханты-Мансийский автономный округ 4 Кемеровская область 4 Хабаровский край 4 Ивановская область 3 Калужская область 3 Тамбовская область 3 Новгородская область 3 Карачаево-Черкесская Республика 3 Республика Мордовия 3 Республика Татарстан 3 Оренбургская область 3 Костромская область 2 Орловская область 2 Ярославская область 2 Республика Карелия 2 Архангельская область 2 Псковская область 2 Республика Адыгея 2 Республика Калмыкия 2 Кировская область 2 Республика Хакасия 2 Приморский край 2 Амурская область 2 Магаданская область 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 147 655 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 437 человек: Москва 7643 Московская область 2118 Санкт-Петербург 1927 Свердловская область 451 Нижегородская область 383 Воронежская область 355 Пермский край 352 Ростовская область 337 Приморский край 300 Республика Бурятия 271 Республика Крым 242 Владимирская область 234 Хабаровский край 234 Забайкальский край 212 Брянская область 209 Омская область 203 Саратовская область 200 Красноярский край 190 Севастополь 187 Самарская область 178 Республика Карелия 177 Кемеровская область 177 Калининградская область 167 Липецкая область 166 Тюменская область 166 Республика Дагестан 162 Челябинская область 161 Архангельская область 157 Курская область 154 Республика Башкортостан 154 Вологодская область 146 Иркутская область 144 Волгоградская область 129 Оренбургская область 128 Ульяновская область 128 Псковская область 120 Белгородская область 117 Новосибирская область 117 Ханты-Мансийский автономный округ 105 Рязанская область 104 Республика Коми 103 Кировская область 101 Ямало-Ненецкий автономный округ 101 Ставропольский край 99 Смоленская область 97 Тамбовская область 94 Ярославская область 93 Алтайский край 91 Калужская область 86 Орловская область 85 Ивановская область 84 Ленинградская область 83 Мурманская область 82 Костромская область 79 Новгородская область 79 Сахалинская область 73 Краснодарский край 69 Астраханская область 66 Тульская область 60 Курганская область 57 Республика Чувашия 50 Амурская область 48 Республика Тыва 44 Удмуртская Республика 43 Республика Мордовия 41 Республика Саха (Якутия) 39 Тверская область 36 Республика Калмыкия 36 Республика Марий Эл 33 Республика Татарстан 33 Пензенская область 31 Кабардино-Балкарская Республика 30 Республика Алтай 28 Республика Адыгея 26 Чеченская Республика 25 Республика Хакасия 21 Томская область 19 Республика Северная Осетия - Алания 15 Республика Ингушетия 13 Карачаево-Черкесская Республика 12 Камчатский край 12 Магаданская область 12 Еврейская автономная область 2 Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 322 345. Вирусолог рассказал о длительности новой волны коронавируса