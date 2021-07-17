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17.07.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 25 116 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 25 116 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 10,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1 Москва 4561

2 Московская область 2541

3 Санкт-Петербург 1957

4 Нижегородская область 535

5 Свердловская область 492

6 Красноярский край 491

7 Воронежская область 471

8 Республика Крым 401

9 Иркутская область 397

10 Пермский край 390

11 Омская область 344

12 Ростовская область 332

13 Хабаровский край 330

14 Брянская область 311

15 Забайкальский край 296

16 Челябинская область 287

17 Оренбургская область 286

18 Волгоградская область 285

19 Республика Коми 281

20 Тверская область 269

21 Алтайский край 268

22 Самарская область 268

23 Мурманская область 262

24 Приморский край 261

25 Астраханская область 256

26 Тюменская область 253

27 Ставропольский край 253

28 Республика Бурятия 252

29 Ленинградская область 249

30 Республика Башкортостан 244

31 Ульяновская область 240

32 Саратовская область 235

33 Архангельская область 234

34 Владимирская область 232

35 Краснодарский край 232

36 Пензенская область 231

37 Калининградская область 230

38 Липецкая область 228

39 Вологодская область 226

40 Ярославская область 204

41 Смоленская область 201

42 Курская область 198

43 Кемеровская область 198

44 Республика Дагестан 197

45 Республика Карелия 192

46 Республика Тыва 191

47 Ханты-Мансийский автономный округ 190

48 Новосибирская область 187

49 Республика Хакасия 176

50 Новгородская область 161

51 Тульская область 150

52 Удмуртская Республика 143

53 Рязанская область 140

54 Белгородская область 139

55 Костромская область 132

56 Псковская область 131

57 Калужская область 128

58 Севастополь 125

59 Амурская область 125

60 Курганская область 121

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 119

62 Чеченская Республика 119

63 Томская область 114

64 Республика Калмыкия 109

65 Кировская область 108

66 Ивановская область 105

67 Республика Саха (Якутия) 99

68 Тамбовская область 99

69 Сахалинская область 96

70 Орловская область 94

71 Кабардино-Балкарская Республика 72

72 Республика Алтай 67

73 Республика Чувашия 64

74 Республика Мордовия 62

75 Республика Марий Эл 58

76 Республика Северная Осетия-Алания 56

77 Республика Татарстан 54

78 Республика Ингушетия 53

79 Карачаево-Черкесская Республика 52

80 Камчатский край 47

81 Республика Адыгея 39

82 Еврейская автономная область 35

83 Магаданская область 28

84 Чукотский автономный округ 15

85 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогомзарегистрировано 5 933 115 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Кировская область 0,22%

2. Республика Саха (Якутия), Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,23%

3. Орловская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,24%

За последние сутки подтверждено 787 смертей:

Санкт-Петербург 105

Москва 102

Иркутская область 38

Нижегородская область 28

Краснодарский край 26

Московская область 22

Ростовская область 22

Алтайский край 21

Владимирская область 19

Пензенская область 18

Самарская область 17

Свердловская область 16

Тюменская область 16

Красноярский край 16

Воронежская область 15

Пермский край 15

Саратовская область 15

Республика Бурятия 12

Челябинская область 11

Астраханская область 10

Брянская область 9

Мурманская область 9

Ульяновская область 9

Тульская область 8

Ленинградская область 8

Волгоградская область 8

Республика Дагестан 8

Забайкальский край 8

Белгородская область 7

Липецкая область 7

Республика Крым 7

Ставропольский край 7

Удмуртская Республика 7

Новосибирская область 7

Смоленская область 6

Вологодская область 6

Республика Башкортостан 6

Омская область 6

Курская область 5

Тверская область 5

Республика Коми 5

Республика Марий Эл 5

Республика Чувашия 5

Республика Саха (Якутия) 5

Рязанская область 4

Севастополь 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Чеченская Республика 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Кемеровская область 4

Хабаровский край 4

Ивановская область 3

Калужская область 3

Тамбовская область 3

Новгородская область 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Республика Мордовия 3

Республика Татарстан 3

Оренбургская область 3

Костромская область 2

Орловская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Архангельская область 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Кировская область 2

Республика Хакасия 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Магаданская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 147 655 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 437 человек:

Москва 7643

Московская область 2118

Санкт-Петербург 1927

Свердловская область 451

Нижегородская область 383

Воронежская область 355

Пермский край 352

Ростовская область 337

Приморский край 300

Республика Бурятия 271

Республика Крым 242

Владимирская область 234

Хабаровский край 234

Забайкальский край 212

Брянская область 209

Омская область 203

Саратовская область 200

Красноярский край 190

Севастополь 187

Самарская область 178

Республика Карелия 177

Кемеровская область 177

Калининградская область 167

Липецкая область 166

Тюменская область 166

Республика Дагестан 162

Челябинская область 161

Архангельская область 157

Курская область 154

Республика Башкортостан 154

Вологодская область 146

Иркутская область 144

Волгоградская область 129

Оренбургская область 128

Ульяновская область 128

Псковская область 120

Белгородская область 117

Новосибирская область 117

Ханты-Мансийский автономный округ 105

Рязанская область 104

Республика Коми 103

Кировская область 101

Ямало-Ненецкий автономный округ 101

Ставропольский край 99

Смоленская область 97

Тамбовская область 94

Ярославская область 93

Алтайский край 91

Калужская область 86

Орловская область 85

Ивановская область 84

Ленинградская область 83

Мурманская область 82

Костромская область 79

Новгородская область 79

Сахалинская область 73

Краснодарский край 69

Астраханская область 66

Тульская область 60

Курганская область 57

Республика Чувашия 50

Амурская область 48

Республика Тыва 44

Удмуртская Республика 43

Республика Мордовия 41

Республика Саха (Якутия) 39

Тверская область 36

Республика Калмыкия 36

Республика Марий Эл 33

Республика Татарстан 33

Пензенская область 31

Кабардино-Балкарская Республика 30

Республика Алтай 28

Республика Адыгея 26

Чеченская Республика 25

Республика Хакасия 21

Томская область 19

Республика Северная Осетия - Алания 15

Республика Ингушетия 13

Карачаево-Черкесская Республика 12

Камчатский край 12

Магаданская область 12

Еврейская автономная область 2

Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 322 345.

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