За сутки в России подтверждено 25 116 случаев COVID-19 в 85 регионах

1 Москва 4561
2 Московская область 2541
3 Санкт-Петербург 1957
4 Нижегородская область 535
5 Свердловская область 492
6 Красноярский край 491
7 Воронежская область 471
8 Республика Крым 401
9 Иркутская область 397
10 Пермский край 390
11 Омская область 344
12 Ростовская область 332
13 Хабаровский край 330
14 Брянская область 311
15 Забайкальский край 296
16 Челябинская область 287
17 Оренбургская область 286
18 Волгоградская область 285
19 Республика Коми 281
20 Тверская область 269
21 Алтайский край 268
22 Самарская область 268
23 Мурманская область 262
24 Приморский край 261
25 Астраханская область 256
26 Тюменская область 253
27 Ставропольский край 253
28 Республика Бурятия 252
29 Ленинградская область 249
30 Республика Башкортостан 244
31 Ульяновская область 240
32 Саратовская область 235
33 Архангельская область 234
34 Владимирская область 232
35 Краснодарский край 232
36 Пензенская область 231
37 Калининградская область 230
38 Липецкая область 228
39 Вологодская область 226
40 Ярославская область 204
41 Смоленская область 201
42 Курская область 198
43 Кемеровская область 198
44 Республика Дагестан 197
45 Республика Карелия 192
46 Республика Тыва 191
47 Ханты-Мансийский автономный округ 190
48 Новосибирская область 187
49 Республика Хакасия 176
50 Новгородская область 161
51 Тульская область 150
52 Удмуртская Республика 143
53 Рязанская область 140
54 Белгородская область 139
55 Костромская область 132
56 Псковская область 131
57 Калужская область 128
58 Севастополь 125
59 Амурская область 125
60 Курганская область 121
61 Ямало-Ненецкий автономный округ 119
62 Чеченская Республика 119
63 Томская область 114
64 Республика Калмыкия 109
65 Кировская область 108
66 Ивановская область 105
67 Республика Саха (Якутия) 99
68 Тамбовская область 99
69 Сахалинская область 96
70 Орловская область 94
71 Кабардино-Балкарская Республика 72
72 Республика Алтай 67
73 Республика Чувашия 64
74 Республика Мордовия 62
75 Республика Марий Эл 58
76 Республика Северная Осетия-Алания 56
77 Республика Татарстан 54
78 Республика Ингушетия 53
79 Карачаево-Черкесская Республика 52
80 Камчатский край 47
81 Республика Адыгея 39
82 Еврейская автономная область 35
83 Магаданская область 28
84 Чукотский автономный округ 15
85 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогомзарегистрировано 5 933 115 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Кировская область 0,22%
2. Республика Саха (Якутия), Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,23%
3. Орловская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,24%
Санкт-Петербург 105
Москва 102
Иркутская область 38
Нижегородская область 28
Краснодарский край 26
Московская область 22
Ростовская область 22
Алтайский край 21
Владимирская область 19
Пензенская область 18
Самарская область 17
Свердловская область 16
Тюменская область 16
Красноярский край 16
Воронежская область 15
Пермский край 15
Саратовская область 15
Республика Бурятия 12
Челябинская область 11
Астраханская область 10
Брянская область 9
Мурманская область 9
Ульяновская область 9
Тульская область 8
Ленинградская область 8
Волгоградская область 8
Республика Дагестан 8
Забайкальский край 8
Белгородская область 7
Липецкая область 7
Республика Крым 7
Ставропольский край 7
Удмуртская Республика 7
Новосибирская область 7
Смоленская область 6
Вологодская область 6
Республика Башкортостан 6
Омская область 6
Курская область 5
Тверская область 5
Республика Коми 5
Республика Марий Эл 5
Республика Чувашия 5
Республика Саха (Якутия) 5
Рязанская область 4
Севастополь 4
Кабардино-Балкарская Республика 4
Чеченская Республика 4
Ханты-Мансийский автономный округ 4
Кемеровская область 4
Хабаровский край 4
Ивановская область 3
Калужская область 3
Тамбовская область 3
Новгородская область 3
Карачаево-Черкесская Республика 3
Республика Мордовия 3
Республика Татарстан 3
Оренбургская область 3
Костромская область 2
Орловская область 2
Ярославская область 2
Республика Карелия 2
Архангельская область 2
Псковская область 2
Республика Адыгея 2
Республика Калмыкия 2
Кировская область 2
Республика Хакасия 2
Приморский край 2
Амурская область 2
Магаданская область 2
Ямало-Ненецкий автономный округ 1
Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 147 655 человека.
Москва 7643
Московская область 2118
Санкт-Петербург 1927
Свердловская область 451
Нижегородская область 383
Воронежская область 355
Пермский край 352
Ростовская область 337
Приморский край 300
Республика Бурятия 271
Республика Крым 242
Владимирская область 234
Хабаровский край 234
Забайкальский край 212
Брянская область 209
Омская область 203
Саратовская область 200
Красноярский край 190
Севастополь 187
Самарская область 178
Республика Карелия 177
Кемеровская область 177
Калининградская область 167
Липецкая область 166
Тюменская область 166
Республика Дагестан 162
Челябинская область 161
Архангельская область 157
Курская область 154
Республика Башкортостан 154
Вологодская область 146
Иркутская область 144
Волгоградская область 129
Оренбургская область 128
Ульяновская область 128
Псковская область 120
Белгородская область 117
Новосибирская область 117
Ханты-Мансийский автономный округ 105
Рязанская область 104
Республика Коми 103
Кировская область 101
Ямало-Ненецкий автономный округ 101
Ставропольский край 99
Смоленская область 97
Тамбовская область 94
Ярославская область 93
Алтайский край 91
Калужская область 86
Орловская область 85
Ивановская область 84
Ленинградская область 83
Мурманская область 82
Костромская область 79
Новгородская область 79
Сахалинская область 73
Краснодарский край 69
Астраханская область 66
Тульская область 60
Курганская область 57
Республика Чувашия 50
Амурская область 48
Республика Тыва 44
Удмуртская Республика 43
Республика Мордовия 41
Республика Саха (Якутия) 39
Тверская область 36
Республика Калмыкия 36
Республика Марий Эл 33
Республика Татарстан 33
Пензенская область 31
Кабардино-Балкарская Республика 30
Республика Алтай 28
Республика Адыгея 26
Чеченская Республика 25
Республика Хакасия 21
Томская область 19
Республика Северная Осетия - Алания 15
Республика Ингушетия 13
Карачаево-Черкесская Республика 12
Камчатский край 12
Магаданская область 12
Еврейская автономная область 2
Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 322 345.