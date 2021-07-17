В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП с фурой

Четыре человека погибли в столкновении легковушки с фурой на трассе в Оренбуржье. Среди погибших - две девочки.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД по региону, трагедия произошла в километре от поселка Новосергиевка. По предварительным данным, водитель Lada Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком DAF.

В результате водитель легковушки, а также три пассажира - женщина и две девочки - от полученных травм скончалась на месте происшествия. Из всех находившихся в салоне Lada Granta выжил только семилетний мальчик. Он госпитализирован бригадой скорой помощи.

Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение