Что покажут вузы путешественникам по программе развития студенческого туризма

Пока в программе студенческого туризма принимают участие 15 университетов из туристически привлекательных регионов. Студенты могут путешествовать как самостоятельно за собственные средства, так и в составе организованных групп от своих вузов, где все расходы компенсируются направляющей стороной и студенты становятся участниками культурных туристических программ. Большинство из них рассчитаны на 2-7 дней.

Рассказываем, что и где можно будет увидеть.

Санкт-Петербург

Принимающий вуз: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Что покажут: Команда Политеха предлагает студентам-путешественникам "собрать" культурную программу самостоятельно - по интересам. Для этого подготовлены специальные блоки - каждый рассчитан на один день: "День молодежных пространств", "День классических музеев", "День современного искусства", "День фортов" и так далее. Например, в День молодежных пространств предлагается посетить популярные среди молодежи места в городе - Новую Голландию, Крестовский остров, "Севкабель Порт", Малую Садовую улицу, Дворцовую площадь. В течение всего дня гостей будут сопровождать студенты Политеха.

Москва, Московская область

Принимающий вуз: Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС)

Что покажут: Гостям столицы подготовили не только экскурсии по Москве,но и знакомство с природой Подмосковья. Предлагается три вида туристических маршрутов, по три дня каждый. Например, в программе "Москва. Ракурсы" город покажут с разных сторон: из-под земли в метро, с высоты небоскребов и парящего моста. Завершит этот тур иммерсионная экскурсия со старым фонарщиком, который поведает удивительные истории о городе и его жителях. Другая программа - знакомство с Москвой индустриальной: фабрики и заводы, которые превратились в молодежные креативные площадки. В программе Adviser MOSCOW We2 путешественникам обещают показать и шумную, вечно спешащую, модную Москву, и тихие, спокойные богатства древних городов, уют и душевность дворянских усадеб.

Нижний Новгород

Принимающий вуз: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)

Что покажут: В этом году путешественникам повезло: древний город празднует 800-летие, лэи летом жителей и гостей Нижнего Новгорода ждет множество событий. В ННГУ подготовили свой список из семи наиболее интересных мест города. Здесь и Государственный центр современного искусства "Арсенал", и Нижегородский художественный музей, и Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ. Еще одним интересным пунктом поездки в Нижний в ННГУ называют канатную дорогу длиной в 800 метров над Волгой.

Казань

Принимающий вуз: Казанский (Приволжский) федеральный университет

Что покажут: Команда Казанского университета обещает показать гостям не только исторические достопримечательности и современные объекты культуры - Казанский Кремль, Башня Сююмбике, Остров-град Свияжск, Экстрим-парк УРАМ, театральная площадка, но и удивить инфраструктурой самого вуза и его историей. Ведь здесь учились такие выдающиеся личности, как Лев Толстой, Владимир Ленин, Николай Лобачевский.

Владивосток

Принимающий вуз: Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)

Что покажут: Кампус ДВФУ на острове Русский, омываемом водами Японского моря, - уже сам по себе достопримечательность, одно из самых необычных место расположений для туристов. Тур программы для студентов продолжительностью от трех до восьми дней включают в себя квест по кампусу ДВФУ, посещение лабораторий вуза, выездную лекцию об истории города, воркшопы и мастер-классы по проектной деятельности. Также будет возможность прогуляться по тенистой ландшафтно-парковой зоне, искупаться в Японском море на набережной, заняться спортом на спортивных площадках - и все это под морской бриз и с восхитительным видом на Русский мост.

Ростов-на-Дону, Таганрог

Принимающий вуз: Южный федеральный университет (ЮФУ)

Что покажут: Для студентов, желающих изучить достопримечательности, в ЮФУ разработали семь программ. Также ребят ждут досуговые и культурно-массовые мероприятия, которые зачастую в период летних каникул проходят прямо на территории кампуса ЮФУ.

Калининград

Принимающий вуз: Балтийский федеральный университет им. И. Канта (БФУ)

Что покажут: Средневековые оборонительные сооружения, городские ворота, Кафедральный собор, рядом с которым похоронен Иммануил Кант, замки Тевтонского ордена, кирхи, древний район Кенигсберга Амалиенау, дом Советов - в БФУ гостям самого западного областного центра России обещают многочисленные экскурсии. Также будет возможность побывать в национальном парке "Куршская коса" - песчаный полуостров, отделяющий пресноводный Куршский залив от Балтийского моря.

Томск

Принимающий вуз: Томский политехнический университет (ТПУ)

Что покажут: Кампус Политеха расположился в центре Томска - студенческой столицы России. Как рассказали в вузе, многие корпуса университета - исторические здания, а интерьеры главного из них напоминают сказочный Хогвартс - школу волшебников из книг о Гарри Поттере. Но архитектурные красоты - еще не все, что увидят студенты-путешественники. У учащихся вузов из других городов появится возможность побывать на действующем ядерном реакторе, посетить современные лаборатории, познакомиться с известными томичами, узнать, почему львы считаются символом Томского политеха и как на фасадах появились химеры, а также какое отношение к ТПУ имеет магистр Йода.

Великий Новгород

Принимающий вуз: Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ)

Что покажут: Студентам обещают показать Кремль, построенный в XV веке, исторический и архитектурный комплекс Ярославово дворище и другие достопримечательности тысячелетнего города, а также устроить экскурсии в районы Новгородской области. По словам представителей НовГУ, в вузе прорабатывают программу, по которой в следующие годы студентов-туристов будут приглашать на Летнюю археологическую школу в Старой Руссе. Там они смогут попробовать себя в роли археологов.

Красноярск

Принимающий вуз: Сибирский федеральный университет (СФУ)

Что покажут: Гостей Красноярска ждут три программы, для туристов с совершенно разными вкусами. Тех, кто выберет "Привет, студент", познакомят с инфраструктурой города, университета, молодежных центров, а также отведут на гастро-экскурсию по молодежным кафе. Для любителей спорта подготовили программу "Столица студенческого спорта", в рамках которой у гостей появится возможность отправиться на экскурсию по деревне XXIX Всемирной зимней универсиады-2019, познакомиться с известными спортсменами, а также самим позаниматься спортом в многочисленных спортзалах вуза. Тем, кто любит природу, подойдет тур "В центре России" - у ребят будет возможность познакомиться с природой города, активно провести время за хайкингом и в походах. Все три программы включают обзорную экскурсию, поход в Национальный парк "Красноярские Столбы", экскурсию по Кампусу СФУ.

Барнаул

Принимающий вуз: Алтайский государственный университет (АлтГУ)

Что покажут: Барнаул перед приезжими студентами предстанет в неожиданном разнообразии: мистическим, литературным, историческим, археологическим и научном. Гостей познакомят с родиной писателя Василия Шукшина, расскажут легенды Голубой дамы, отведут в Ущелье духов, а также покажут археологические находки и биологическое разнообразие Алтая, путь к которым пройдет по одной из красивейших дорог мира - Чуйскому тракту. Отдельным блоком - посещение наукограда Бийска, одного из крупнейших в России. Еще одной особенностью поездки в Барнаул станет то, что желающие смогут остановиться не в кампусе АлтГУ, а в палатках на базе отдыха в туристическом районе Чемал.

Владикавказ

Принимающий вуз: Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (СОГУ)

Что покажут: В столице Северной Осетии - Алании студентов-путешественников ждут не только красивейшие горные пейзажи, но и экскурсии по многочисленным достопримечательностям, среди которых крупный некрополь XIV-XVIII веков, подлинная стена крепости Владикавказ, памятники героям войны и Кармадонское ущелье, в котором погиб Сергей Бодров-младший. Также побывают гости и в местах, описанных в произведениях Лермонтова. А еще всех обещают накормить блюдами национальной кухни и рассказать секреты приготовления знаменитых осетинских пирогов.

Симферополь

Принимающий вуз: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (КФУ)

Что покажут: Автобусные экскурсии и пешие прогулки до знаковых мест полуострова, среди которых Балаклавская бухта, пещерный город Эски-Кермен, Ливадийский и Воронцовский дворцы и дворец-замок "Ласточкино гнездо", Бахчисарай… А также музеи, молодежные фестивали, катание на катере и купание в море - все это ждет студентов, которые решат провести свои летние каникулы в Крыму. Для гостей КФУ подготовили четыре программы, одна из которых рассчитана на целых восемь дней.

Уфа

Принимающий вуз: Башкирский государственный университет (БашГУ)

Что покажут: БашГу обещает познакомить своих гостей с уникальной башкирской природой. Студенты увидят озера, водопады и пещеры, поедут к "океану", точнее, к месту, где он был несколько миллионов лет назад, покорят знаменитые горы Шиханы и Айгир. Совершив восхождение на скалы, туристы увидят живописную природу Южного Урала с 379-метровой высоты, услышат местные легенды. Также для гостей БашГУ запланировано знакомство со столицей республики - Уфой и пешая прогулка по городу.

Иркутск

Принимающий вуз: Иркутский государственный университет (ИГУ)

Что покажут: Иркутский университет подготовил туристические маршруты на любой вкус - для ребят из других городов России разработали семь программ. Любителей активного отдыха обещают отправить в поход в одну из самых красивых горных систем Восточного Саяна или двухдневный сплав по Китою с остановками и ночевкой в палатках под звездным небом. Для тех, кто давно мечтал побывать на озере Байкал, есть целых два тура - "Привет, Байкал" и "Сердце Байкала - остров Ольхон". Для поклонников истории - "Юг Байкала с богатой историей": наскальные рисунки, которым более четырех тысяч лет, знакомство с зодчеством Сибири. А для тех,кто увлечен наукой, организуют встречи с ведущими учеными.

Подробнее обо всех маршрутах - на официальном сайте программы студтуризм.рф.