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17.07.2021 16:59
Рубрика: Происшествия

На базе отдыха в Краснодарском крае на ребенка напала львица

Текст: Татьяна Павловская

Львица напала на ребенка на базе отдыха, расположенной в селе Марьино Успенского района Кубани. На территории базы находится небольшой зоопарк. Там животные, в том числе бурый медведь и львица, содержатся в вольерах, отгороженных сетками, к которым могут свободно подойти посетители.

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Среди них оказалась 13-летняя девочка, захотевшая сфотографировать животных. По словам очевидцев, львица неожиданно набросилась на ребенка, стоявшего рядом с клеткой. Пострадавшую доставили в ближайшее лечебное учреждение - в хирургическое отделение больницы Армавира.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, по данному факту отделом МВД России по Успенскому району проводится проверка. В ведомстве подтвердили, что девочка получила поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти, угрозы ее жизни и здоровью нет.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края, дикие животные содержатся на территории базы отдыха незаконно. Решается вопрос об их изъятии.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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