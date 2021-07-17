На базе отдыха в Краснодарском крае на ребенка напала львица

Львица напала на ребенка на базе отдыха, расположенной в селе Марьино Успенского района Кубани. На территории базы находится небольшой зоопарк. Там животные, в том числе бурый медведь и львица, содержатся в вольерах, отгороженных сетками, к которым могут свободно подойти посетители.

Среди них оказалась 13-летняя девочка, захотевшая сфотографировать животных. По словам очевидцев, львица неожиданно набросилась на ребенка, стоявшего рядом с клеткой. Пострадавшую доставили в ближайшее лечебное учреждение - в хирургическое отделение больницы Армавира.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, по данному факту отделом МВД России по Успенскому району проводится проверка. В ведомстве подтвердили, что девочка получила поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти, угрозы ее жизни и здоровью нет.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края, дикие животные содержатся на территории базы отдыха незаконно. Решается вопрос об их изъятии.