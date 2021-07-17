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17.07.2021 11:47
Рубрика: Общество

В Англии найден пещерный дворец короля-изгнанника IX века

Текст: Николай Грищенко

В Великобритании археологи установили, что пещеры Якорной церкви в графстве Дербишир с 806 по 830 годы могли служить убежищем для сверженного с престола Нортумбрии англосаксонского короля Эрдвульфа. Впоследствии он стал известен под именем отшельника Святой Хардульф.

К такому выводу пришли ученые из Королевского сельскохозяйственного университета (RAU) и организации Wessex Archaeology. Под руководством профессора Эдмунда Саймонса археологи обследовали вырубленный в скальной породе пещерный комплекс и полагают: стены, двери и окна, а также внутренние колонны были созданы в IX веке, а не в XVIII столетии.

Фото: iStock
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После детальных измерений, беспилотной съемки и изучения архитектурных деталей ученым удалось восстановить первоначальный план трех комнат, а также выходящей на восток часовни.

"Узкие дверные проемы и окна комнат в жилищах очень напоминают саксонскую архитектуру, в то время как высеченная в скале колонна похожа на те, что найдены в саксонском склепе в соседнем Рептоне. Его построил король Виглаф, который правил королевством Мерсия с 827 года до своей смерти в 839 году", - сказал ученый.

Дворец в пещерах Якорной церкви был специально подготовлен для размещения изгнанного короля. По мнению Эдмунда Саймонса, открытие представляет собой самый древний нетронутый внутренний интерьер в Великобритании и дает новые представления о жизни людей в эпоху раннего средневековья.

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