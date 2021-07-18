Четыре человека были ранены во время бейсбольного матча в Вашингтоне

Хаос разразился во время бейсбольного матча, который проводился в субботу вечером в Национальном парке в Вашингтоне, округ Колумбия, после того как четыре человека получили огнестрельные ранения возле стадиона.

Департамент полиции округа Колумбия сообщил в Twitter, что два человека были ранены на глазах сотен свидетелей около стадиона, добавив, что "еще две жертвы, связанные с этим инцидентом", сами приехали в больницы с огнестрельными ранениями. Игра между командами Washington Nationals и San Diego Padres была приостановлена. По информации New York Post, несколько громких выстрелов раздались около 21:30, когда игроки покидали поле, уходя на небольшой перерыв в середине матча. Многие на стадионе подумали, что взорвалась машина или снаружи был фейерверк. Затем наступила паника.

По словам фанатов, официальные лица не обращали внимания на выстрелы в течение как минимум пяти минут, что привело к "столпотворению". "Я видел там сотрудников полиции, безмолвных, как олени в свете фар, - сказал The Post 31-летний Хайме Варела. - Они не знали, что происходит, они не знали, что нам сказать". Он добавил, что видел, как люди бежали к выходу, буквально сметая друг друга. На стадионе чудом удалось избежать давки. Было видно, как фанаты прячутся под своими сиденьями, пока вертолеты кружат над стадионом.