Как цифровизация меняет жизнь россиян

Новости

Власти Афганистана и талибы не согласовали временное прекращение огня 01:40
СМИ: Черчесов не вел переговоров с ЦСКА 01:40
В Москве отменены обязательные QR-коды для заведений общепита 01:35
Ростех показал новый истребитель в деталях 01:01
Жители Кипра выступили против ужесточения карантина на острове 00:55
В Германии 96-летнюю нацистку будут судить за убийства в годы войны 00:32
Вильфанд: Жители ЦФО ощутят сильное похолодание в четверг 00:19
Матыцин прокомментировал решение CAS, оправдавшего пловцов из РФ 18.07.2021
FINA заплатит компенсацию российским пловцам, оправданным CAS 18.07.2021
Афганистан отозвал своего посла и дипломатов из столицы Пакистана 18.07.2021
Редакторы крупнейших мировых газет стали объектами тотальной прослушки 18.07.2021
В Вооруженных силах более 19 тысяч человек прошли ревакцининацию 18.07.2021
На украинских пограничников напали сотрудники СБУ 18.07.2021
YouTube игнорирует требования Роскомнадзора об удалении фейков 18.07.2021
Число погибших при наводнении в Бельгии достигло 31 18.07.2021
Черчесов вылетел в Москву на переговоры о новой работе 18.07.2021
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ролик на канале Пушкова 18.07.2021
Гражданка РФ погибла в турецком Измире в ДТП 18.07.2021
Появилось видео страшной аварии Хэмилтона и Ферстаппена 18.07.2021
Умерла актриса Пилар Бардем, мать актера Хавьера Бардема 18.07.2021
Американск­ий беспилотник уничт­ожил грузовик с прод­уктами в Сирии 18.07.2021
Бритни Спирс объявила об уходе со сцены 18.07.2021
Новый российский истребитель сфотографировали без чехла 18.07.2021
Найдена актриса на роль принцессы Леи в сериале про Оби-Вана Кеноби 18.07.2021
Власти польского города разыскивают белоруса, убравшего мусор в лесу 18.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
18.07.2021 22:05
Рубрика: Экономика

Как цифровизация меняет жизнь россиян

Текст: Захар Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)
Когда человек, далекий от IT-технологий, слышит слова "цифровая трансформация" или "искусственный интеллект", он замирает, испытывая одновременно и восторг, и непонимание. Разобраться, что же это такое и как с ними жить, корреспонденту "РГ" помогал директор направления "Искусственный интеллект" АНО "Цифровая экономика" Алексей Сидорюк.

В Нижнем Новгороде прошел первый в России хакатон по искусственному интеллекту. Такие соревнования у нас в новинку. Алексей Павлович, какие задачи решали в этот раз его участники?

Алексей Сидорюк: Хакатон - плотная командная работа. Она направлена на решение какой-то проблемы компании, региона, государства.

В Нижнем Новгороде создавали модели оценки образовательных программ - соответствуют ли они запросам рынка труда и лучшим практикам. В перечне тем хакатона были новые производственные технологии, робототехника и сенсорика, интернет вещей, мобильные сети связи пятого поколения, новые коммуникационные интернет-технологии.

Неужели за три дня можно все это решить?

Алексей Сидорюк: В рамках хакатона сложно говорить о полноценном решении, скорее, о создании прототипов. Если потом их доработают, то будут созданы продукты по анализу обучающих программ. Они помогут вузам и студентам.

И замечу, это только начало. В рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика" с 2021 по 2024 год будет проведено 116 хакатонов. В них примут участие более 20 тысяч участников.

А что им, кроме азарта и драйва, дадут хакатоны?

Алексей Сидорюк: Хакатон для участников, считаю, хорошая стартовая ступень. Она позволяет получить теоретические знания и практические навыки. У лучших решений, команд и участников есть все шансы, чтобы довести созданное до ума и даже сделать свой стартап. Либо трудоустроиться в высокотехнологические компании.

Фото: Сергей Михеев
Что даст цифровизация процесса регулирования тарифов на коммунальные услуги

В России активно начали развивать цифровые технологии лет семь назад. Чем мы можем сегодня похвастаться?

Алексей Сидорюк: Несмотря на бытующий скепсис, я бы отметил бурное развитие технологий искусственного интеллекта. Это системы компьютерного зрения, распознавания рукописного текста, речи. Это беспилотный транспорт, системы принятия врачебных решений и другое.

Более того, за это время появились крупные цифровые платформы, экосистемы и супераппы. Мы это видим в тех отраслях, которые уже достигли цифровой зрелости - банковские и финансовые услуги, телеком, пассажирские перевозки, электронная коммерция.

Пять-семь лет назад вы не могли проложить маршрут в обход пробок. Не было приложений, которые подсказывают музыку и фильмы, подстраиваясь под ваш вкус. Не было роботов-пылесосов и "умных" колонок.

А в каких отраслях особенно бурно идет цифровизация?

Алексей Сидорюк: Цифровая трансформация - это не только применение цифровых технологий в повседневной работе. Но и изменение бизнес-модели, основных процессов.

Обычно это ведет к созданию цифровых платформ и экосистем, которые снижают транзакционные издержки и позволяют масштабировать бизнес с минимальными затратами. Приведу простой пример.

Наверняка многие помнят, как вызывали такси. Выходили, допустим, из аэропорта, стояли таксисты, нужно было очень долго с ними торговаться.

За последнее время эта сфера просто преобразилась. В городах-миллионниках появился рынок каршеринга. Причем это компании, которые не были транспортными. Платформы оптимизируют доли секунды простоя водителя и автомобиля. Стоимость поездок удалось снизить в три раза, по некоторым направлениям даже больше. Это убедительный пример, как цифровая платформа снизила транзакционные издержки.

На следующем витке развития нас ожидают беспилотные пассажирские перевозки.

Сегодня такси - лидер цифровизации на транспорте. Скоро будем ездить на беспилотниках

А что у нас есть такого качества, которого нет в других странах?

Алексей Сидорюк: Сильно вперед у нас продвинулись госуслуги. Мы все реже посещаем офисы и государственные учреждения. Для многих это пока, может, не очень заметно. Но поверьте, у многих стран Европы не так все хорошо. Те, кто мигрирует, жалуются на это в первую очередь.

У нас вообще, говорят, значительно упростился документооборот.

Алексей Сидорюк: Так и есть. Если взять документооборот внутри организаций, то у него было три стадии развития. Первая - бумажные письма, их обычно подписывали у руководителей, в том числе у генерального директора. Затем они уходили курьерской службой. Вторая стадия - появился электронный документооборот, который сильно упростил взаимодействие.

Минэкономразвития составило рейтинг цифровизации госорганов

Сейчас, на третьей стадии, есть технологии на базе искусственного интеллекта. Они распознают входящее письмо, правильно его категоризируют, отправляют по определенному бизнес-процессу и даже пишут проект исходящего письма.

То есть человеку, принимающему решения, надо просто скорректировать текст, нажать "согласовано", подписать электронной подписью. И все это улетает по электронному документообороту.

Ключевой вопрос

Риск - дело поправимое

Алексей Павлович, какие негативные эффекты могут принести цифровые платформы?

Алексей Сидорюк: Об этом пока говорить рано. Но мы понимаем, что они могут нести также негативные эффекты и риски. Например, устанавливать собственные правила для пользователей платформ. Они стремятся к монополизации рынков. Иногда могут даже принимать решения об отключении участников от платформы и даже об изменении условий и цен. Все эти "действия" не всегда кажутся правомерными.

Например?

Алексей Сидорюк: Были резонансные случаи, связанные, к примеру, с Amazon. Это несколько публичных жалоб на то, что он копирует наиболее успешные бизнес-модели и продает аналогичные товары по более низкой цене. А иногда и полностью копирует ассортимент продавца, создавая собственный магазин.

И Сейчас Минэкономразвития России при участии АНО "Цифровая экономика" и бизнес-экспертного сообщества проводит прорабатывает меры для минимизации подобных рисков и негативных эффектов на рынке.

Есть еще один риск. Хватит ли нам специалистов "цифрового профиля"?

Фото: iStock
Росстандарт: Зачем регулировать искусственный интеллект

Алексей Сидорюк: Спрос на IT-кадры в условиях всеобщей цифровизации действительно очень высок. Если в среднем в России на одно рабочее место приходится шесть соискателей, то в IT - не более двух-трех. Поэтому и уровень зарплат этих специалистов существенно выше среднего по стране. Конкуренция на этом рынке крайне велика. Работодатели буквально перекупают квалифицированные кадры. Дефицит их связан с отсутствием образовательных стандартов по искусственному интеллекту и с малым количеством вузов, в которых учат подобных специалистов.

В правительстве одобрили разработку образовательных программ бакалавриата и магистратуры по профилю "Искусственный интеллект". Так что теперь дело пойдет?

Алексей Сидорюк: Конечно. К 2024 году должно быть разработано и утверждено не менее 10 бакалаврских и 40 магистерских программ вузов.

Обучат более трех тысяч преподавателей. И более шести тысяч студентов поступят на обновленные программы. Кроме того, и в школах начнут осваивать основы искусственного интеллекта.

На мой взгляд, образовательный процесс должен происходить в плотном взаимодействии государства, бизнеса и вузов. Надо отладить для вузов обратную связь от бизнеса, вести статистику трудоустройства, отслеживать успешность выпускников. Нужен также механизм оперативной корректировки образовательных программ и обучения на практике.

Экономика Отрасли Связь Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

На украинских пограничников напали сотрудники СБУ
ОПЕК+ договорились об условиях дальнейшего роста добычи нефти
Новый российский истребитель сфотографировали без чехла
НИИ Пастера: Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ достиг 60%
Прокуратура требует ужесточить обвинение девушке, сбившей детей в Москве
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае