Как цифровизация меняет жизнь россиян

Когда человек, далекий от IT-технологий, слышит слова "цифровая трансформация" или "искусственный интеллект", он замирает, испытывая одновременно и восторг, и непонимание. Разобраться, что же это такое и как с ними жить, корреспонденту "РГ" помогал директор направления "Искусственный интеллект" АНО "Цифровая экономика" Алексей Сидорюк.

В Нижнем Новгороде прошел первый в России хакатон по искусственному интеллекту. Такие соревнования у нас в новинку. Алексей Павлович, какие задачи решали в этот раз его участники?

Алексей Сидорюк: Хакатон - плотная командная работа. Она направлена на решение какой-то проблемы компании, региона, государства.

В Нижнем Новгороде создавали модели оценки образовательных программ - соответствуют ли они запросам рынка труда и лучшим практикам. В перечне тем хакатона были новые производственные технологии, робототехника и сенсорика, интернет вещей, мобильные сети связи пятого поколения, новые коммуникационные интернет-технологии.

Неужели за три дня можно все это решить?

Алексей Сидорюк: В рамках хакатона сложно говорить о полноценном решении, скорее, о создании прототипов. Если потом их доработают, то будут созданы продукты по анализу обучающих программ. Они помогут вузам и студентам.

И замечу, это только начало. В рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика" с 2021 по 2024 год будет проведено 116 хакатонов. В них примут участие более 20 тысяч участников.

А что им, кроме азарта и драйва, дадут хакатоны?

Алексей Сидорюк: Хакатон для участников, считаю, хорошая стартовая ступень. Она позволяет получить теоретические знания и практические навыки. У лучших решений, команд и участников есть все шансы, чтобы довести созданное до ума и даже сделать свой стартап. Либо трудоустроиться в высокотехнологические компании.

В России активно начали развивать цифровые технологии лет семь назад. Чем мы можем сегодня похвастаться?

Алексей Сидорюк: Несмотря на бытующий скепсис, я бы отметил бурное развитие технологий искусственного интеллекта. Это системы компьютерного зрения, распознавания рукописного текста, речи. Это беспилотный транспорт, системы принятия врачебных решений и другое.

Более того, за это время появились крупные цифровые платформы, экосистемы и супераппы. Мы это видим в тех отраслях, которые уже достигли цифровой зрелости - банковские и финансовые услуги, телеком, пассажирские перевозки, электронная коммерция.

Пять-семь лет назад вы не могли проложить маршрут в обход пробок. Не было приложений, которые подсказывают музыку и фильмы, подстраиваясь под ваш вкус. Не было роботов-пылесосов и "умных" колонок.

А в каких отраслях особенно бурно идет цифровизация?

Алексей Сидорюк: Цифровая трансформация - это не только применение цифровых технологий в повседневной работе. Но и изменение бизнес-модели, основных процессов.

Обычно это ведет к созданию цифровых платформ и экосистем, которые снижают транзакционные издержки и позволяют масштабировать бизнес с минимальными затратами. Приведу простой пример.

Наверняка многие помнят, как вызывали такси. Выходили, допустим, из аэропорта, стояли таксисты, нужно было очень долго с ними торговаться.

За последнее время эта сфера просто преобразилась. В городах-миллионниках появился рынок каршеринга. Причем это компании, которые не были транспортными. Платформы оптимизируют доли секунды простоя водителя и автомобиля. Стоимость поездок удалось снизить в три раза, по некоторым направлениям даже больше. Это убедительный пример, как цифровая платформа снизила транзакционные издержки.

На следующем витке развития нас ожидают беспилотные пассажирские перевозки.

Сегодня такси - лидер цифровизации на транспорте. Скоро будем ездить на беспилотниках

А что у нас есть такого качества, которого нет в других странах?

Алексей Сидорюк: Сильно вперед у нас продвинулись госуслуги. Мы все реже посещаем офисы и государственные учреждения. Для многих это пока, может, не очень заметно. Но поверьте, у многих стран Европы не так все хорошо. Те, кто мигрирует, жалуются на это в первую очередь.

У нас вообще, говорят, значительно упростился документооборот.

Алексей Сидорюк: Так и есть. Если взять документооборот внутри организаций, то у него было три стадии развития. Первая - бумажные письма, их обычно подписывали у руководителей, в том числе у генерального директора. Затем они уходили курьерской службой. Вторая стадия - появился электронный документооборот, который сильно упростил взаимодействие.

Сейчас, на третьей стадии, есть технологии на базе искусственного интеллекта. Они распознают входящее письмо, правильно его категоризируют, отправляют по определенному бизнес-процессу и даже пишут проект исходящего письма.

То есть человеку, принимающему решения, надо просто скорректировать текст, нажать "согласовано", подписать электронной подписью. И все это улетает по электронному документообороту.

Ключевой вопрос

Риск - дело поправимое

Алексей Павлович, какие негативные эффекты могут принести цифровые платформы?

Алексей Сидорюк: Об этом пока говорить рано. Но мы понимаем, что они могут нести также негативные эффекты и риски. Например, устанавливать собственные правила для пользователей платформ. Они стремятся к монополизации рынков. Иногда могут даже принимать решения об отключении участников от платформы и даже об изменении условий и цен. Все эти "действия" не всегда кажутся правомерными.

Например?

Алексей Сидорюк: Были резонансные случаи, связанные, к примеру, с Amazon. Это несколько публичных жалоб на то, что он копирует наиболее успешные бизнес-модели и продает аналогичные товары по более низкой цене. А иногда и полностью копирует ассортимент продавца, создавая собственный магазин.

И Сейчас Минэкономразвития России при участии АНО "Цифровая экономика" и бизнес-экспертного сообщества проводит прорабатывает меры для минимизации подобных рисков и негативных эффектов на рынке.

Есть еще один риск. Хватит ли нам специалистов "цифрового профиля"?

Алексей Сидорюк: Спрос на IT-кадры в условиях всеобщей цифровизации действительно очень высок. Если в среднем в России на одно рабочее место приходится шесть соискателей, то в IT - не более двух-трех. Поэтому и уровень зарплат этих специалистов существенно выше среднего по стране. Конкуренция на этом рынке крайне велика. Работодатели буквально перекупают квалифицированные кадры. Дефицит их связан с отсутствием образовательных стандартов по искусственному интеллекту и с малым количеством вузов, в которых учат подобных специалистов.

В правительстве одобрили разработку образовательных программ бакалавриата и магистратуры по профилю "Искусственный интеллект". Так что теперь дело пойдет?

Алексей Сидорюк: Конечно. К 2024 году должно быть разработано и утверждено не менее 10 бакалаврских и 40 магистерских программ вузов.

Обучат более трех тысяч преподавателей. И более шести тысяч студентов поступят на обновленные программы. Кроме того, и в школах начнут осваивать основы искусственного интеллекта.

На мой взгляд, образовательный процесс должен происходить в плотном взаимодействии государства, бизнеса и вузов. Надо отладить для вузов обратную связь от бизнеса, вести статистику трудоустройства, отслеживать успешность выпускников. Нужен также механизм оперативной корректировки образовательных программ и обучения на практике.